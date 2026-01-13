Studievägledare
Örebro universitet / Yrkesvägledarjobb / Örebro Visa alla yrkesvägledarjobb i Örebro
2026-01-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Nu söker vi en studievägledare för ett vikariat till Administrativa avdelningen för humaniora och socialvetenskap. Hos oss får du möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Administrativa avdelningen för humaniora och socialvetenskap ansvarar för administration och studievägledning vid fakultetens tre institutioner; Beteende-, social- och rättsvetenskap, Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap och Musikhögskolan. På avdelningen finns studievägledare, utbildnings-och forskningsadministratörer, ledningskoordinatorer, verksamhetsutvecklare och utredare.Dina arbetsuppgifter
Som studievägledare arbetar du med såväl studievägledning av studenter som administration och handläggning av ärenden. Exempel på arbetsuppgifter är studie- och karriärvägledning, handläggning av studieuppehåll, rekrytering och introduktion av nya studenter samt att hålla i informationsmöten och att presentera utbildningen i olika sammanhang.
Studievägledaren fungerar också som stöd till institutionernas lärare och enhetschefer vid bland annat programutveckling och antagning av studenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen på minst kandidatnivå. Du ska ha god förmåga att hantera vägledning i kombination med administrativt arbete. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift och även god vana och intresse av att arbeta med olika administrativa system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administration och vägledning inom universitets-och högskoleområdet.
Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du också behöver vara serviceinriktad och på ett förtroendeingivande sätt kunna kommunicera och samarbeta med olika grupper - studenter, lärare, kollegor - i ofta tidspressade situationer. Du behöver kunna hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt och arbeta lösningsfokuserat med problem du ställs inför.
Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta strukturerat, kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Information
Anställningen är ett vikariat på 100% under 6 månader och med start så snart som möjligt. Individuell lönesättning tillämpas.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Erika der Nederlanden:
Epost: erika.der-nederlanden@oru.se
Telefon: 019-302343
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• En motivering till varför du söker detta arbete och vad du kan erbjuda i kompetens
• CV med beskrivning av din kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-01-27. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924) Arbetsplats
Örebro universitet Jobbnummer
9682249