Studiehandledare i swahili 20%, Solna stad
2025-10-30
Solna stad söker nu studiehandledare i swahili.
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande jobb? Varmt välkommen med din ansökan!
Vad innebär arbetet?
Uppdraget gäller studiehandledning på kommunal grundskola i Solna. I ditt arbete ingår planering, genomförande och efterarbete av den undervisning du genomför utifrån läroplanen. Du ingår i ett pedagogiskt arbetslag tillsammans med andra modersmålslärare. Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential! Vi deltar även i nätverk över hela länet för att utveckla undervisningen, med eleven i fokus.
Du kommer vara studiehandledare på 20%.
Vem söker vi efter?
- Du ska kunna tala swahili.
- Erfarenhet som studiehandledare är meriterande.
- Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket (minst SAS 2) eftersom arbetet bland annat innebär dagliga kontakter med svensktalande kollegor, pedagogisk dokumentation och administrationsarbete på svenska.
Som studiehandledare hos oss har du god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram, du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vidare gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och arbetar bra med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vårt erbjudande
Om du är rätt person för oss så kommer du få utvecklas tillsammans med dina kollegor! Här får du ta plats med all din kreativitet och nyfikenhet. Du kommer få en massa trevliga kollegor och garanterat ha roligt på jobbet!
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till 11 juni 2026 på 20%, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Om beställd tid för studiehandledning ändras kan tjänsten avslutas i förtid.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 10/11-2025. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Modersmålsenheten
Nurgundan Kut 087462440
