Studiehandledare i modersmålet dinka
2025-10-21
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som studiehandledare i modersmålet dinka kommer du att:
* Ge stöd och handledning till elever med dinka som modersmål i deras ämnesstudier på svenska.
* Samarbeta med lärare för att anpassa undervisningen och säkerställa att eleverna förstår och kan tillgodogöra sig undervisningsmaterialet.
* Hjälpa till med översättning och förklaring av lärostoff på modersmålet.
* Delta i möten och samarbeta med föräldrar och andra aktörer för att stödja elevernas utveckling.
* Bidra till att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Goda kunskaper i dinka och svenska både muntligt och skriftligt.
* Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom skola eller utbildning.
* Pedagogisk insikt och förståelse för olika elevers behov och att ha färdigheter och förmåga att förklara komplexa begrepp på ett enkelt sätt.
* Förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
* Förmåga att arbeta självständigt och i team.
* Flexibel, tålmodig och lösningsorienterad.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
