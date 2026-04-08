Studiecoach till Torekällgymnasiet
2026-04-08
Studiecoach till Torekällgymnasiet
En dag på jobbet
Vill du vara med och skapa en trygg, motiverande och utvecklande skolmiljö för ungdomar? Har du ett stort hjärta för relationsskapande arbete och en stark vilja att stötta elever både pedagogiskt och socialt? Då kan du vara den studiecoach vi söker!
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala gymnasieskola med introduktionsprogram och nationella yrkesförberedandeprogram. Vi kommer att ha ca 300 elever till höstterminen och eftersom vi är en liten skola är det lätt att lära känna alla elever och all personal. Tillsammans med eleverna arbetar vi med olika spännande värdeskapande projekt.
Våra yrkes-och introduktionsprogram växer i storlek och vi arbetar ständigt med att utveckla undervisningen/skolan för att den ska möta alla elevers behov och skapa motivation och förståelse för yrket som eleverna ska kunna gå ut i efter utbildningen. Tillsammans med dina kollegor i lärargruppen och elevhälsoteamet, kommer du vara med i arbetet att hitta fler vägar för eleverna att tydligt se en röd tråd mot målet.
Som studiecoach fungerar du som mentor för eleverna och är en viktig del av skolans elevhälsoteam. Centrala delar i ditt uppdrag är att bygga trygga och positiva relationer med eleverna och att stötta dem i deras ansvarstagande och sociala utveckling. Även att med olika metoder främja elevernas närvaro, motivation och delaktighet genom ett aktivt och förebyggande elevhälsoarbete. Du ingår också i ett arbetslag av lärare, där du utifrån din kompetens/perspektiv bidrar till resultatanalys och anpassning av metoder för tillgänglig undervisning. Du följer regelbundet upp elevernas studiesituation, administrerar frånvarohanteringen, genomför kartläggningar och analyserar effekten av insatserna. Två gånger per läsår genomför du elevledda utvecklingssamtal och arbetar kontinuerligt med att stötta och utveckla elevernas studieteknik, planering och målsättning.
I din roll som studiecoach kommer du arbeta nära lärare, specialpedagoger, vårdnadshavare och övrig personal för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
Vem är du?Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Du behöver ha en pedagogisk eller social utbildning/examen som grund, t.ex. lärare, socionom, beteendevetare, socialpedagog.
Du behöver ha erfarenhet från arbete i skola eller erfarenhet av samarbete med skola (i annan yrkesroll).
Du behöver ha erfarenhet av administrativt arbete
Du behöver ha utbildning i eller dokumenterad erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med elevhälsofrågor, närvarofrämjande arbete eller handledning.
Erfarenhet från arbete på gymnasietDina personliga egenskaper
Du är flexibel, lågaffektiv och har ett relationellt förhållningssätt. Du ser elevernas förmåga att utvecklas som något självklart. Du har god förmåga att dokumentera, analysera och följa upp de insatser som görs. Du är noggrann, strukturerad och trygg i att arbeta självständigt såväl som i team. Du har också god digital kompetens och är van att arbeta i system som Vklass och Teams.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!
Torekällgymnasiet är Södertäljes kommunala yrkesgymnasium. Skolan har en stark koppling till yrkeslivet och branscherna. Hos oss sätter vi yrkesstoltheten i fokus och skapar en helhet i utbildningen genom samarbeten mellan ämnena i projekt kopplade till yrket.
Efter avslutad utbildning kan eleverna gå direkt till arbetslivet eller studera vidare. På Torekällgymnasiet kan eleverna även kombinera sina studier med elitsatsning inom sin idrott genom att söka NIU-utbildning och på skolan finns också ett yrkesintroduktionsprogram inom bygg- och anläggning, vård- och omsorg, samt barn- och fritid. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119977".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Biträdande rektor
Åsa Esping-Jameson asa.esping-jameson@sodertalje.se
