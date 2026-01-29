Studiecoach till Falu lärcentrum
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-01-29
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen i Falun
Studiecoach till Falu lärcentrum - Vuxenutbildningen i Falu kommun
Alla ska lyckas. Vi hjälps åt.
Vill du vara med och stärka vuxna elever på deras väg mot nya mål? Trivs du i en roll där du får vara spindeln i nätet, kombinera pedagogiskt stöd, relationsbyggande och utvecklingsarbete? Då kan du vara vår nya studiecoach!
Falu lärcentrum växer - och nu söker vi en engagerad, trygg och empatisk kollega med erfarenhet av att möta elever med särskilda behov. Tillsammans skapar vi en lärmiljö där varje elev känner sig välkommen, sedd och stöttad i sina studier.
Om Falu lärcentrum
Falu lärcentrum ligger centralt i Falun, ett stenkast från Knutpunkten. Här finns Falu Vux - med grundläggande vuxenutbildning och anpassad utbildning - samt kommunens Vägledningscentrum, där studie- och yrkesvägledare ger stöd och hjälp inför och under studier inom vuxenutbildningen. Våra elever kommer med olika mål, bakgrunder och behov, men har en sak gemensamt: de vill vidare, de vill lyckas.
Hos oss får elever som läser på vuxenutbildningen tillgång till en god lärmiljö, struktur och stöd. Vi arbetar nära de elever som besöker Falu lärcentrum och erbjuder anpassningar, studieteknik, planering, uppföljning och hjälp i kontakten med interna och externa aktörer.
Du blir en del av ett kompetent team med specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, administratör och rektor - ett team där samarbete, kunskapsdelning och utveckling är självklara delar av vardagen. Som studiecoach inom vuxenutbildningen blir du en viktig länk mellan sektionerna inom Arbetslivs- och socialförvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
I professionen studiecoach är du en nyckelperson i utvecklingen av vårt lärcentrum. Du kommer bland annat att:
• Ta emot nya elever och ge dem en trygg och inspirerande start i studierna.
• Stötta elever genom motiverande samtal och praktiska anpassningar i lärmiljön.
• Ansvara för samt genomföra dokumentation och uppföljningar.
• Ha kontakt med externa utbildningsanordnare inom auktorisation samt pedagoger inom egenregin.
• Arbeta tätt tillsammans med ett team av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, administratör och rektor.
• Bidra inom Arbetslivs- och socialförvaltningens, bland annat genom samverkan och dialog kring individer, som är kopplade till arbetsmarknadsenhet, försörjningsenhet och/eller integration.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Utbildning inom och erfarenhet av vuxna inom NPF-spektra.
• Erfarenhet av att arbeta med vuxna som har särskilda behov.
• Erfarenhet av samverkan med externa aktörer, myndigheter, så som arbetsförmedling, försäkringskassa, region, socialtjänst, skola och utbildningsanordnare.
• Goda IT-kunskaper, inklusive digitala hjälpmedel och Office-paketet.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. Vi tror att du är:
• En person som vill göra positiv skillnad för våra vuxenstuderande - tilltro till individen.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad, med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Tålmodig, lyhörd och lösningsfokuserad.
• Noggrann, strukturerad och trygg i att arbeta självständigt.
• Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande.
• Initiativrik och positiv till utvecklingsarbete tillsammans i team.
Meriterande kvalifikationer
• Pedagogisk utbildning (lärare, speciallärare, specialpedagog).
• Socialpedagogisk utbildning.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad - varje dag.
• Ett stöttande och kunnigt team.
• Möjlighet att bidra till utökad samverkan samt utvecklingen av vuxenutbildningen och Arbetslivs- och socialförvaltningens insatser i Falu kommun.
• En arbetsplats som värdesätter kvalitet, samverkan och individens utveckling.
Alla ska lyckas. Vi hjälps åt.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Falun.Tillträde sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Arbetslivs- och socialförvaltningen Kontakt
Skolchef
Sandra Pettersson sandra.a.pettersson@falun.se Jobbnummer
9710680