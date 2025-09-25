Studieansvarig överläkare inom lungcancer
Gävle sjukhus söker nu en kollega för att utveckla vår läkemedelstudieverksamhet på lungsektionen inom internmedicin. Är du en erfaren specialistläkare inom relevant specialitet och söker en spännande möjlighet att utvecklas inom en dynamisk och växande forskningstät enhet? Vår verksamhet erbjuder en unik chans att arbeta nära den akademiska världen genom ett nära samarbete med universitetskliniken i Uppsala.
Verksamhetsområde internmedicin är en bred verksamhet med 450 anställda som hanterar många invärtesmedicinska diagnoser, sjukdomstillstånd och behandlingar. Internmedicin på Gävle sjukhus utgörs av sex delar som innefattar medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA), strokeavdelning/mottagning, lungavdelning/mottagning, njur/hematologiavdelning med mottagningar inklusive dialys samt endokrin-, gastro- och internmedicinmottagning. På internmedicin i Gävle arbetar cirka 41 specialistläkare/överläkare, varav två docenter och en professor, cirka 25 ST-läkare samt ett flertal AT- och BT-läkare.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Lungmottagningen i Gävle bemannas av elva engagerade specialistkollegor med olika profilområden som lungcancer, allergologi, lungfibros och KOL/astma jämte utbildningsläkare som genomgående har hög kompetens. Enheten har sedan två år utvecklat en läkemedelsstudieverksamhet av mer omfattande karaktär i syfte att möjliggöra de senaste behandlingarna för våra patientgrupper inom lungonkologi. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och vi är ett av de ledande centra i Sverige i dags datum. Du kommer att arbeta med att bistå i arbetet att säkra upp en god kvalitet och genomförbarhetsgrad i dessa studier.
Arbetet innebär även ett utvecklingsansvar för den lungonkologiska vården tillsammans med de lungonkologiska överläkarna och kontaktsjuksköterskorna. Beroende på din erfarenhet och kompetens ser vi gärna att du även i viss mån deltar i helgronder eller bakjour. Uppdraget beräknas till en 50 procent tjänstgöring och möjlighet till ytterligare 50 procent klinisk tjänstgöring kan beredas utifrån dialog på fler av våra övriga verksamheter. Beroende på anställningsgrad kan uppdraget innefatta periodisk tjänstgöring som överläkare på MAVA eller strokeenhet om du är specialist inom internmedicin.
Möjlighet till att kombinera tjänsten med egen driven forskning finns utöver de delar som ingår i studieansvarsuppdraget. Vid sådant intresse finns centrum för forskning och utveckling Gävleborg (CFUG) som är knutet till sjukhuset och beläget på sjukhusområdet, med akademisk affiliering till Uppsala universitet. CFUG fördelar bland annat forskningstid och forskningsanslag till fast anställda i Region Gävleborg, såväl doktorander som disputerade medarbetare. Vi har även nära samarbete med Högskolan i Gävle. Uppdraget sker inom ramen för det projekt vi bedriver för att etablera en varaktig studieenhet och löper initialt på två år med möjlighet till förlängning beroende på projektets utfall där utvärdering sker sex månader innan avslut.
Som studieansvarig överläkare kommer du
• bistå i arbetet att säkra upp en god kvalitet och genomförbarhetsgrad i dessa studier
• delta i multidisciplinära konferenser för att identifiera potentiella studiepatienter
• vara delaktig i den dagliga hanteringen av studiepatienter och deras behandlingar, biverkningshantering.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person är du resultatinriktad och har ett starkt yrkesengagemang. Du drivs av att prestera på topp och strävar alltid efter att göra ditt bästa. Du är självgående, ansvarstagande och har en förmåga att ta egna initiativ samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Du har en mycket hög förmåga att föra projekt i mål och du drivs av kvalitet och utvecklande av den onkologiska vården. Din förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor och personal är en styrka, och du trivs med att handleda och utbilda våra duktiga underläkare, och överföra din kompetens och erfarenhet till dem.
I rollen som studieansvarig överläkare ska du ha
• läkarlegitimation och specialistkompetens inom relevant specialitet i lungmedicin eller onkologi.
Disputation inom lungmedicin eller onkologi är meriterande. Det är också meriterande med erfarenhet av att bedriva lungonkologiska eller onkologiska studier, inklusive läkemedelsstudier, och även erfarenhet av biverkningshantering vid behandling med cytostatika, immunterapi och målriktade behandlingar.
Vi ställer stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
