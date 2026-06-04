Studieadministratör
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2026-06-04
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Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
En studieadministratör, 100 %, för vikariat
Innehåll och arbetsuppgifter
Som studieadministratör tillhör du det administrativa kansliet vid Odontologiska fakulteten. I rollen som studieadministratör ingår du i det studieadministrativa teamet som består av studieadministratörer och utbildningshandläggare. Du arbetar tillsammans med dina kollegor nära kurs- och examinationsansvariga och med studentkontakter.
En viktig arbetsuppgift är att administrativt stödja kurs- och examinationsansvariga för planering och genomförande av fakultetens utbildningar.
I arbetsuppgifterna ingår all typ av utbildningsadministration såsom administration av kurshemsidor i lärplattformen Canvas, examinationsadministration, stöd vid schemaläggning och bevakning av funktionsmejl.
Observera att dessa arbetsuppgifter endast utgör exempel och att andra studieadministrativa arbetsuppgifter också kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras efter hand.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete inom universitets - och högskolesektorn.
Du gillar att arbeta som ett administrativt nav i en dynamisk universitetsmiljö. Du har intresse och förmåga att hjälpa andra och är lösningsinriktad. Du är noggrann och har förmåga att se din roll och dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang.
Du kommer att ingå i ett mindre team med kollegor, och det är viktigt att du uppskattar att arbeta och utvecklas tillsammans med andra. Samtidigt är det viktigt att du har förmågan att ta egna initiativ och ta ett eget ansvar för att arbetet ska utföras så korrekt som möjligt. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi befinner oss i en händelserik arbetsmiljö, där arbetsinnehåll, samarbetsparter och verktyg kan förändras över tid, vilket vi önskar att du finner positivt och stimulerande.
Egna erfarenheter av studier vid universitet eller högskola är meriterande.
Vi förväntar oss att du har mycket god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift på både svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av utbildningsadministrativa verktyg som Ladok, Canvas, TimeEdit, Ortrac och Inspera. Vi vill att du är van och bekväm med att arbeta i en digital miljö, med många digitala verktyg och förutsätter att du är väl förtrogen med exempelvis MS Office.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga, ordningssinne, systematisk förmåga.
Särskilt meriterande för denna anställning:
För anställning är erfarenhet från studieadministration av utbildning som innefattar klinisk färdighetsträning särskilt meriterande.
Arbetsplats
Du kommer att vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd och arbeta vid kansli OD som stödjer odontologiska fakulteten.
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Fakulteten är organiserad i fyra sektioner för undervisning och forskning samt en Universitetstandvård för student- och specialisttandvård. Vid fakulteten bedrivs utbildning till tandhygienister, tandläkare och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring.
Fakultetens medarbetare och studenter finns på Tandvårdshögskolan nära Station Triangeln och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Läs mer om Odontologiska fakulteten här https://mau.se/om-oss/fakulteter-och-institutioner/odontologiska-fakulteten/
Upplysningar
Administrativ chef Solveig-Karin Erdal, 040-665 7258, mailto:solveig-karin.erdal@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 21 juni 2026. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad
Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 12 månader, omfattning är heltid och tillträde sker 20260810 eller enligt överenskommelse.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
20260810 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO: mailto:rebecka.johansson@mau.se
SEKO: mailto:anne.sundel@mau.se
OFR: mailto:lutfi.zuta@mau.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
205 06 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Universitet Jobbnummer
9947543