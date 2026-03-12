Studieadministratör
2026-03-12
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet är en av landets ledande inom utbildning och forskning kring journalistik, medier och kommunikation. Vi strävar efter att väva samman utbildning i toppklass med forskning i framkant.
JMG söker nu en vikarierande studieadministratör till en mångfacetterad roll där delar av tjänsten innefattar webb och IT-stöd samt internationalisering.
Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar huvudsakligen tre områden: studieadministration och studievägledning, internationaliseringsarbete samt webb- och IT-stöd.
Som studieadministratör arbetar du i första hand med internationella studenter på avancerad nivå samt studenter som deltar i utbytesstudier. Arbetet innebär bland annat att ge rådgivning och stöd till studenter via e-post, telefon och personliga möten samt att administrera kurser och examinationer. Du ger även stöd till studierektorer i strategiska frågor som rör rekrytering och antagning. I rollen ingår också ansvar för utbildningsadministration kopplad till institutionens mastersprogram samt handläggning av stipendier för dessa studenter.
En viktig del av tjänsten är institutionens internationaliseringsarbete. Förutom ansvar för in- och utresande studenter ingår att upprätthålla och utveckla kontakter inom befintliga utbytesavtal, koordinera lärarutbyten och kortare mobilitetsprogram samt att ta fram och bereda underlag för nya utbytesavtal.
I tjänsten ingår även ansvar för drift, uppdatering och underhåll av institutionens webbsidor samt kontakt med leverantörer av webbhotell- och serverlösningar. Rollen innefattar dessutom licensansvar samt visst tekniskt stöd i samband med bildmixning för journaliststudenter.
Tjänsten är bred och varierad och innebär arbete i många administrativa system. Arbetsuppgifterna kan utvecklas och förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Du kommer att ingå i en administrativ arbetsgrupp där ni tillsammans bidrar till att lösa de uppgifter och utmaningar som uppstår i verksamheten. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar och ger goda möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling genom att ta fram relevanta underlag och bidra med idéer och förbättringsförslag.
Kvalifikationer
För att vara behörig till tjänsten krävs att du har en kandidatexamen i journalistik, medier och kommunikation eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift är ett krav. Kan du fler språk är det meriterande.
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med studenter och studentadministration, gärna i ett internationellt sammanhang. Tung vikt kommer att läggas på erfarenhet av webbpublicering och tidigare erfarenhet av Wordpress.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet, förmåga att självständigt lösa arbetsuppgifter på ett strukturerat och serviceinriktat sätt samt att bidra till en positiv gemensam arbetsplats. Du bör ha en förmåga att förstå och dra relevanta slutsatser kring olika typer av ibland komplex information, och utifrån det skapa kvalitativa underlag till studierektor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är ett vikariat med 50% omfattning på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Önskvärt tillträde är 2026-04-01, eller enligt överenskommelse. Vikariatet avslutas 2026-12-31. Eventuell möjlighet till förlängning.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativ chef Anders Ahlin, 031-786 62 88, anders.ahlin@gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Sofia Hallsten 031-786 63 10, sofia.hallsten@jmg.gu.se
Fackliga organisationer
Ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-26
Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Göteborgs universitet Jobbnummer
9794178