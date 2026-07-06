Studie- och yrkesvägledare, Läroviken
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Sandviken Visa alla yrkesvägledarjobb i Sandviken
2026-07-06
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Arbetslivsförvaltningen ansvarar för kommunens verksamhet inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Inom förvaltningen arbetar ca 150 medarbetare i en verksamhet som omfattar omkring 1 200 deltagare i arbetsmarknadsprogram och projekt samt omkring 3 000 studerande inom den samlade vuxenutbildningen. Läroviken som är Sandvikens kommuns enhet för vuxenutbildning. Läroviken ansvarar för Utbildning i svenska för invandrare, Lärvux, grundläggande utbildningar, gymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar samt påbyggnads- och eftergymnasiala utbildningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Läroviken söker nu en engagerad och driven studie- och yrkesvägledare.
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med att;
• Ge individuell vägledning till elever inom vuxenutbildningen.
• Hjälpa till med studieplanering, val av kurser och framtida karriärvägar.
• Informera om utbildningsvägar, arbetsmarknad och behörighetskrav.
• Delta i utvecklingsarbete kring vägledningens roll inom vuxenutbildningen.
• Samarbeta med lärare och administration kring elevärenden.Kvalifikationer
• examen som studie- och yrkesvägledare.
• erfarenhet av vägledning inom vuxenutbildning (meriterande).
Vi söker dig som är flexibel och trivs i en föränderlig miljö då vuxenutbildningen ständigt utvecklas. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter även när förutsättningarna snabbt ändras. Som person är du positiv, stresstålig och har lätt för att anpassa dig till nya situationer.
Du har ett relationellt förhållningssätt och bygger förtroendefulla kontakter med både elever och kollegor. Samtidigt arbetar du självständigt och tar eget ansvar, har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat.
Du drivs av utveckling, både i ditt eget arbete och i verksamheten som helhet, och vill vara med och forma en vuxenutbildning som möter framtidens behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Sofia Roininen sofia.roininen@edu.sandviken.se +4626241066 Jobbnummer
9994299