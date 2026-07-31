Sjuksköterska till kirurgen, Danderyds sjukhus
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2026-07-31
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Vill du arbeta i en verksamhet där arbetsmiljö och trivsel är av högsta prioritet? Är du en sjuksköterska som värdesätter god arbetsmiljö där humor och arbetsglädje får ta plats? Är du nyfiken på att utvecklas tillsammans med oss? Välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss på avdelning 61, Kirurg- och Urologkliniken!
Vi ser fram emot att träffa dig!
Vårt anställningserbjudande
Avdelning 61 har huvudansvar för utredning, behandling och vård av patienter med sjukdomar i den nedre delen av magtarmkanalen. Avdelningen öppnar nu upp 6 vårdplatser och vi behöver därför flera kollegor.
Hos oss får du:
En individanpassad introduktion som gör att du tryggt kommer in i arbetet.
Möjlighet att delta i mentorsprogram för nya sjuksköterskor
Närvarande chefer och fokus på din utveckling.
En arbetsplats där din kompetens värdesätts och där du kan utvecklas varje dag.
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling, både internt samt via specialistutbildningar. Ett starkt interprofessionellt engagerat team.
En kunnig och sammansvetsad personalgrupp där teamarbetet är grunden för en god omvårdnad till patienten.
På avdelningen finns också stödfunktioner såsom farmaceut, stomiterapeut, vårdsamordnare, ERAS-sjuksköterskor samt två avancerade specialistsjuksköterskor. Avdelning 61 är världsledande i arbete enligt ERAS Vårdprogram, som är ett standardiserat arbetssätt med korta vårdtider.
Vi är stolta över vår avdelning och berättar gärna mer om oss och hur vi arbetar!
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Danderyds sjukhus erbjuder alla nyexaminerade sjuksköterskor som är tillsvidareanställda ett Kliniskt introduktionsprogram.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska på vårdavdelning 61 planerar, leder och utför du specifikt kirurgiskt omvårdnadsarbete. Du arbetar i nära samarbete med undersköterskor och andra professioner. Här möter du patienter med både akuta och kroniska sjukdomstillstånd.
Du får använda hela din bredd som sjuksköterska – från avancerade medicinska insatser till nära patientkontakt. Du arbetar fortlöpande med observationer, ansvarar för pre- och postoperativ omvårdnad, smärtlindring, palliativ vård samt säkerställer att patienten är optimerad inför operation. I arbetsuppgifterna ingår även att göra självständiga bedömningar, samt att arbetsleda omvårdnadsteamet. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av kirurgisk vård är meriterande.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs att arbeta inom sjukvården och tycker att det är viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Du har ett starkt engagemang, ser möjligheter och vill utvecklas i din roll som sjuksköterska. Du värderar ett arbetsklimat med gott samarbete samtidigt som du utmanas av att ta eget ansvar och fatta egna beslut. Vi vill ha roligt på jobbet utan att ge avkall på vår professionalism. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Kirurgi- och Urologkliniken, Avd 61 Kontakt
Vårdförbundet via DS växel 08-12355000 Jobbnummer
10017504