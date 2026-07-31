Personlig assistent sökes till 15-årig tjej i Spånga
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-31
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en social och aktiv 15-årig tjej som bor med min familj i Spånga. På dagarna går jag i anpassad grundskola och behöver därför främst din hjälp på vardagkvällar och helger.
Jag tycker om att vara aktiv och hitta på saker. Tillsammans kan du och jag till exempel gå på promenader, åka kommunalt, besöka museum, måla eller spela instrument. Du stöttar mig också i min vardag med bland annat måltider, personlig omvårdnad, på- och avklädning samt hygien.
Jag har flerfunktionsnedsättning och inget talat språk utan kommunicerar med tecken och andra sätt, vilket du lär dig med tiden. Jag kan gå själv men använder ofta rullstol vid utflykter.
Om den jag söker: Jag söker dig som är trygg, initiativrik och självständig i din yrkesroll. Du trivs med att ta eget ansvar och behöver inte löpande vägledning i det dagliga arbetet. Du kan planera och genomföra aktiviteter utifrån min dagsform och har ett lugnt och flexibelt förhållningssätt.
Du har förmåga att skapa kontakt och samspel och förstår vikten av att arbeta relationsskapande. Du bemöter mig lugnt och respektfullt, även i situationer som kan vara utmanande.
Kvalifikationer: • Självständig och trygg i att arbeta på egen hand • Förmåga att ta initiativ och driva aktiviteter framåt • Lugn och stabil i ditt bemötande • Rökfri • Jag ser gärna kvinnliga sökande
Meriterande: Erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning, till exempel som personlig assistent, inom anpassad skola eller annan LSS-verksamhet.
Arbetstider: Främst vardagkvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
163 47 SPÅNGA Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10017515