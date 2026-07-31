Specialist i allmänmedicin med handledaruppdrag, Vårdcentralen Tornet
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2026-07-31
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Brinner du för handledning och vill vara med och forma framtidens allmänspecialister? Nu söker vi en specialist i allmänmedicin till en nyinrättad tjänst där du kombinerar kliniskt arbete med ett omfattande handledaruppdrag. Hos oss får du möjlighet att ägna hälften av din arbetstid åt att handleda och utveckla våra AT- och ST-läkare samt bidra till utbildningen av läkarstudenter, samtidigt som du fortsätter arbeta kliniskt med ett begränsat antal listade patienter.
På Vårdcentralen Tornet arbetar cirka 34 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 7 600 listade patienter. Vi är en utbildnings- och utvecklingsinriktad vårdcentral med specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare. Här värdesätter vi kunskapsutbyte, handledning och kollegialt lärande.
Vi arbetar teambaserat där alla patienter har en namngiven läkare och patienter över 75 år tillhör ett specifikt team för att skapa kontinuitet och trygghet. Våra tvärprofessionella team träffas varje vecka på teamrond där vi gemensamt planerar och följer upp patientärenden. Vi strävar mot riktmärket 1 100 listade patienter per heltidsarbetande läkare för att skapa goda förutsättningar för kvalitet, arbetsmiljö och långsiktiga patientrelationer.
Vår verksamhet omfattar flera mottagningar, bland annat inom astma/KOL, diabetes, äldrevård och rökavvänjning. Vi har även familjecentral med barnavårdscentral (BVC) samt tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Vi ansvarar också för ett särskilt boende (SÄBO) och hemsjukvårdspatienter som rondas varje vecka, vilket ger möjlighet till ett nära samarbete kring våra mest sköra patienter.
Under de senaste åren har vi utökat antalet AT- och ST-läkare och satsar därför ytterligare på utbildning och handledning. För att skapa de bästa förutsättningarna för våra utbildningsläkare inrättar vi nu denna tjänst där handledning och kliniskt arbete kombineras.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Tjänsten är fördelad mellan handledning och kliniskt arbete, där cirka 50 procent av arbetstiden ägnas åt handledning och utveckling av våra AT- och ST-läkare samt de läkarstudenter som genomför placeringar hos oss under terminerna.
Du blir en viktig del i vår utbildningsverksamhet och arbetar nära verksamhetschef och övriga specialistläkare för att skapa en trygg, lärorik och utvecklande utbildningsmiljö. Handledningen omfattar både det dagliga kliniska stödet, strukturerad återkoppling och kompetensutveckling.
Den kliniska delen av tjänsten omfattar arbete som specialistläkare inom hela det allmänmedicinska fältet med planerade och akuta patientbesök, medicinska bedömningar och kontinuerlig uppföljning. Tack vare handledaruppdragets omfattning kommer du att ha ett begränsat antal listade patienter, vilket skapar goda förutsättningar att kombinera båda uppdragen med hög kvalitet.
Hos oss arbetar du nära övriga professioner i våra tvärprofessionella team och deltar i våra veckovisa teamronder där vi tillsammans planerar och följer upp patienternas vård. Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete för administrativa arbetsuppgifter. Vi är lyhörda för individuella önskemål kring schema och arbetssätt och strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där du ges möjlighet att utvecklas både som kliniker och handledare.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för handledning, utbildning och kompetensutveckling. Du tycker om att dela med dig av dina kunskaper, coacha kollegor och bidra till en lärande kultur där både människor och verksamhet utvecklas. Tidigare erfarenhet av handledning av AT- och ST-läkare eller läkarstudenter är meriterande, men det viktigaste är ditt engagemang för utbildning och viljan att utveckla framtidens allmänspecialister.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården samt kunskap i journalsystemen PMO och Melior.
Som person är du trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra professioner. Du har ett gott bemötande, god kommunikativ förmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Vidare är du engagerad i kvalitets- och utvecklingsfrågor och ser möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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261 45 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Carina Fritzell, Verksamhetschef 0724-636383 Jobbnummer
10017502