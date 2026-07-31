Personlig assistent sökes- extra vid behov
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2026-07-31
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Jag är en glad och utåtriktad 18-årig kille som bor i Bokenäs tillsammans med min familj. Jag söker en personlig assistent som vill arbeta extra vid behov.På fritiden tycker jag om att bada, bowla, vara i stallet och delta i sittgympa. Du som assistent finns vid min sida både hemma, på korttids och vid olika aktiviteter.
Jag behöver hjälp med omfattande omvårdnad samt stöd i alla delar av min vardag, vilket innebär ett aktivt och ansvarsfullt arbete där relation och trygghet är viktigt.
Jag söker dig som:
Har körkort och egen bil
Inte är allergisk mot hästar
Har tidigare yrkeserfarenhet
Är van vid fysiskt arbete och tycker om att vara aktiv
Känner dig trygg med att assistera mig i vatten
Är tjej/kvinna och du får gärna hunnit fylla minst 40 år
Omfattning: Extra vid behov
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
451 97 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10017509