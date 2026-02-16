Studie- och yrkesvägledare
Digital studie- och yrkesvägledare
Vi söker en digital studie- och yrkesvägledare till en av våra kunder, en anpassad grund- och gymnasieskola. I uppdraget arbetar du främst med vägledning och stöd till avgångselever inför nästa steg i studier eller arbetsliv.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med elever med olika funktionsvariationer
Är trygg i din vägledarroll och van att arbeta självständigt
Har god samverkansförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer
Trivs med att arbeta digitalt och på distans
Uppdraget omfattar totalt 16 timmar under vårterminen och passar dig som uppskattar kortare, varierade uppdrag med flexibilitet. Det finns möjlighet att kombinera med andra uppdrag löpande.
Sök idag!
Förmåner
Marknadsmässig lön, kompetensutveckling, handledning i grupphandledning av psykolog, nätverksträffar samt stor möjlighet att påverka din egen arbetstid. Försäkringar och pension enligt kollektivavtal finns.Bakgrund
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Vi ser gärna att du har ett coachande förhållningssätt och kan se olika spännande framtidsmöjligheter tillsammans med eleverna.
Viktigt för rollen är att Du håller dig uppdaterad och arbetar sökande i gymnasieskolans- och utbildningars förändringar samt håller dig samhällsorienterad.
I dina arbetsuppgifter kan det ingå individuella vägledningssamtal, information i klass, samverkan med vårdnadshavare och övrig skolpersonal.
Du har god kunskap om arbetsmarknad och utbildningsalternativ, samt har kontakt med olika externa aktörer inom näringsliv och samhällsfunktioner.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
- Ansvarstagande
• Social och utåtriktad
• Flexibel
• FörtroendeingivandeOm företaget
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.
Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.
Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.
Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.
Vi erbjuder:
• Marknadsmässig lön
• Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal
• Personlig utbildningspott
• Bidrag för sociala aktiviteter
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.
För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!
Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.
Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.
Välkommen till Klara SkolPool! Ersättning
