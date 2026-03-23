Studerar du? Jobba extra inom lager dagtid!
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-03-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Borås
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
, Tranemo
eller i hela Sverige
DFDS Professionals är en ledande aktör inom bemanning och rekrytering med fokus på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vi samarbetar med välkända aktörer inom lager och logistik och erbjuder våra konsulter trygga och trivsamma arbetsmiljöer.
Om tjänsten Du kommer att arbeta hos någon av våra kunder inom lager och logistik. Arbetsuppgifterna kan variera men innefattar bland annat plock och pack, in- och utleveranser, sortering, containertömning samt truckkörning.
Tjänsten är ett flexibelt extrajobb där du arbetar cirka 2-3 dagar i veckan, vilket gör det perfekt för dig som studerar och vill kombinera dina studier med arbete. För rätt person finns möjlighet att påbörja uppdraget relativt omgående. Under sommaren finns även möjlighet att arbeta mer frekvent.
Om dig Vi söker dig som är student och vill kombinera dina studier med ett aktivt och utvecklande extrajobb. Du är en person som tar ansvar, är noggrann i ditt arbete och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du är flexibel och har en positiv inställning till varierande arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten
Du studerar eller har någon annan huvudsaklig sysselsättning (100%)
Du har möjlighet att arbeta extra vid sidan av studierna, cirka 2-3 dagar i veckan, samt mer under sommaren
Du har erfarenhet av truckkörning, främst skjutstativtruck
Du är flexibel och kan arbeta varierande arbetsuppgifter
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du har god fysik och trivs med fysiskt arbete
Meriterande:
Truckkort
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Ansökan Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Anställning:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sista dag att ansöka är 2026-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445018-1907672". Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Segloravägen 25 (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9813568