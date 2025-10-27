Studerar du IT? Få praktisk erfarenhet som systemtestare hos Axis!

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2025-10-27


Visa alla datajobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Lund, Lomma, Malmö, Svalöv, Landskrona eller i hela Sverige

Nu har du chansen att kombinera dina studier med ett spännande extrajobb där du får arbeta med testning av mjukvara, hårdvara och mobilappar i verkliga systemmiljöer hos Axis Communications i Lund.
Om rollenSom student i vårt QA-team kommer du att få en varierad vardag. Du kan bland annat komma att arbeta med:

• Manuell funktionell regressionstestning

• Utforskande testning av ny funktionalitet

• Buggrapportering och ärendehantering

• CI/CD och arbete med moderna DevOps-verktyg

• Automation för att förbättra och effektivisera tester

• Uppbyggnad och dokumentation av testmiljöer

• Logganalys och felsökning

Vi söker dig som

• Har ett intresse för både mjukvara och hårdvara och en grundläggande förståelse för nätverk

• Har programmeringskunskaper (exempelvis Python, C#, Kotlin eller Swift)

• Är analytisk, noggrann och har ett skarpt öga för detaljer

• Är samarbetsvillig, initiativrik och motiverad

• Studerar ett kandidat- eller civilingenjörsprogram och har minst två år kvar av dina studier

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Axis QA-team!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9576117

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: