Studerar du IT? Få praktisk erfarenhet som systemtestare hos Axis!
2025-10-27
Nu har du chansen att kombinera dina studier med ett spännande extrajobb där du får arbeta med testning av mjukvara, hårdvara och mobilappar i verkliga systemmiljöer hos Axis Communications i Lund.
Om rollenSom student i vårt QA-team kommer du att få en varierad vardag. Du kan bland annat komma att arbeta med:
• Manuell funktionell regressionstestning
• Utforskande testning av ny funktionalitet
• Buggrapportering och ärendehantering
• CI/CD och arbete med moderna DevOps-verktyg
• Automation för att förbättra och effektivisera tester
• Uppbyggnad och dokumentation av testmiljöer
• Logganalys och felsökning
Vi söker dig som
• Har ett intresse för både mjukvara och hårdvara och en grundläggande förståelse för nätverk
• Har programmeringskunskaper (exempelvis Python, C#, Kotlin eller Swift)
• Är analytisk, noggrann och har ett skarpt öga för detaljer
• Är samarbetsvillig, initiativrik och motiverad
• Studerar ett kandidat- eller civilingenjörsprogram och har minst två år kvar av dina studier
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Axis QA-team!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9576117