Studentmedarbetare
Högskolan i Skövde / Biomedicinjobb / Skövde Visa alla biomedicinjobb i Skövde
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Institutionen för hälsovetenskaper söker nu en studentmedarbetare. Syftet med en anställning som studentmedarbetare är att skapa förutsättningar att förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna har en koppling till de pågående studierna. En sådan koppling bidrar till att ge dig som student praktisk arbetserfarenhet, vilket i sin tur underlättar övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som berörda verksamheter tillförs aktuell kunskap.
Din roll
Vi söker en studentmedarbetare som ska bistå vårt forskningsteam vid Högskolan i Skövde med genomförandet av kliniska nutritionsstudier. Vi letar efter dig som har praktisk erfarenhet av randomiserade kliniska studier (RCT) och som vill fördjupa dig i samspelet mellan kost, mental hälsa och mikrobiota.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Delta i genomförandet av kliniska studier, inklusive patientrekrytering och insamling av antropometriska data.
Ansvara för praktisk hantering av fekala prover för DNA-extraktion, inklusive noggrann provberedning och optimering av laboratorieflöden.
Utföra 16S rRNA-amplikonbiblioteksberedning samt sekvensering med hjälp av Oxford Nanopore Technologies (ONT).
Bearbeta sekvenseringsdata i Linux-miljö, med fokus på Dorado för basecalling och Minimap2 för sekvensinriktning (sequence alignment).
Hålla i introduktionsmöten och genomföra kvalitativa intervjuer på svenska och engelska.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som:
bedriver pågående heltidsstudier inom för anställningen relevant område på högskolenivå
har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng
inte har påbörjat en forskarutbildning
har dokumenterad god samarbetsförmåga
har dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skift på svenska och engelska.
Vid anställningen kommer vi också värdera:
Dokumenterad god administrativ skicklighet
Dokumenterad god förmåga till självständighet i arbetet.
Dokumenterad god förmåga att planera och organisera arbetet.
Dokumenterad god förmåga att använda relevanta digitala verktyg och plattformar.
God kännedom om protokoll och procedurer kopplade till vårt MIND-GUT-projekt.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid god kännedom om protokoll och procedurer kopplade till vårt MIND-GUT-projekt.
Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning från 1 september till och med 31 december 2026 och omfattar 20 % enligt studentmedarbetaravtalet.
Sista ansökningsdatum: 9 augusti 2026
Diarienummer: HS 2026/479
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av forskningsgruppledare Gianluca Tognon. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Maria Carlstedt (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Personligt brev
CV
Intyg fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Skövde
(org.nr 202100-3146)
Högskolevägen, Box 408 (visa karta
)
541 28 SKÖVDE Arbetsplats
Högskolan i Skövde Jobbnummer
10004871