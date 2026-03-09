Studentkoordinator för Umeå universitets buddyprogram
2026-03-09
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Beskrivning
Internationalisering vid Umeå universitet bedrivs på många olika nivåer och omfattar både medarbetare och studenter.
International Office arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I vårt uppdrag ingår ansvar för universitetets deltagande i flertalet utbytesprogram, nätverk och andra samarbeten, att stödja mobilitet för studenter och medarbetare, studieavgiftsadministration, internationell studentrekrytering och internationell alumnverksamhet. Vi arbetar i nära samarbete med institutioner, fakulteter och andra enheter. Vi ansvarar för universitetsövergripande utbytesavtal och samordnar universitetets deltagande i flera utbytesprogram och nätverk. International Office är en självständig enhet inom universitetets förvaltning med 20 anställda. Vi kan erbjuda en dynamisk arbetsplats med spännande möten med studenter, lärare och samarbetspartners från hela världen. Anställningen som studentkoordinator är tidsbegränsad till elva månader och är en betald praktikplats under handledning, med placering vid International Office.
Buddyprogrammet har funnits på Umeå universitet i över tjugo år och är en av nycklarna till att internationella studenter trivs så bra vid universitetet. Programmet är ett fadderprogram som introducerar nya studenter till Sverige, Umeå och studentlivet - och skapar möten, gemenskap och minnen för livet.
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som studentkoordinator för buddyprogrammet ingår i huvudsak att:
- Administrera, samordna och utveckla buddyprogrammet för internationella studenter.
- Planera, genomföra och följa upp sociala aktiviteter och event under läsåret, såsom introduktionsaktiviteter, träffar och gemensamma arrangemang.
- Vara delaktig vid terminsstarter och introduktionsdagar för internationella studenter.
- Ha löpande kontakt med studenter samt samarbetspartners, både interna och externa.
- Förmedla praktisk information till nya internationella studenter.
- Arbeta med kommunikationen kring buddyprogrammet via t.ex. sociala medier
- Vara stöd till verksamheten inom International Office.
Vi söker dig som
har studerat vid Umeå universitet under minst ett år och har god organisationsförmåga. Du har tidigare varit delaktig i Umeå universitets buddyprogram och du har goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift och kan använda båda dessa språk som arbetsspråk. Därutöver har du goda datorkunskaper med vana av att arbeta med de vanligaste datorprogrammen (Officepaketet). Som person är du strukturerad och självgående och har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Om du har egen internationell erfarenhet är det meriterande liksom erfarenhet av självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning och omfattar en heltid i elva månader med start 2026-08-01, eller enligt överenskommelse. Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet senast 2026-03-30. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Närmare upplysningar lämnas av Petra Käck, kommunikatör, 090-786 71 56, petra.kack@umu.se
och Ingrid Svensson, enhetschef 090-786 56 35, ingrid.svensson@umu.se
.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
