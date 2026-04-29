Studentinformatör
2026-04-29
Är du student och på jakt efter ett roligt och utvecklande extrajobb med stor möjlighet att påverka dina arbetstider och ditt eget arbete?
Hos oss får du:
Ett utmanande, flexibelt och roligt extrajobb.
Frihet att till stor del själv lägga upp din arbetstid och utveckla tjänsten inom ramarna för uppdraget.
Fast timlön med möjlighet till löneökning terminsvis.
Erfarenhet och utbildning i kommunikation, försäljning och marknadsföring.
Friskvårdsbidrag, ob-tillägg, restidsersättning, kick-offs.
Introduktion i och kunskap om den fackliga världen.
En merit för ditt framtida arbetsliv!
Ditt uppdrag:
Som studentinformatör arbetar du tillsammans med ditt team och hjälper Vision att växa som fackförbund genom att rekrytera nya studentmedlemmar på ditt lärosäte. Arbetsuppgifterna består främst av att hålla i klassrumspresentationer och informationsbord samt delta på mässor och arbetsmarknadsdagar. Du arbetar även med marknadsföring och du har koll på vad som händer på just ditt lärosäte. Du och ditt team driver den lokala verksamheten och medlemstillväxten samt får stöd och coachning av din verksamhetsledare eller sektionsledare.
Vi söker dig som är:
Student vid Göteborgs universitet
Social och utåtriktad
Samarbetar bra i team
Ansvarsfull, initiativtagande och lösningsorienterad
Resultatdriven och gillar att arbeta mot mål
Kreativ
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av service och/eller försäljning
Har minst 1 år kvar av din studietid
Har varit eller är engagerad i studentlivet på ditt lärosäte
Tjänsten är en visstidsanställning terminsvis om cirka 15 eller 30 timmar/månad. Ingångslönen är 145kr/timme exklusive semesterersättning med möjlighet till löneökning terminsvis. Vi utgår från att du delar fackföreningsrörelsens värderingar men du behöver inte ha några förkunskaper om Vision eller facket - det får du av oss.
Du är välkommen med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-05-17. Du träder in i tjänsten i samband med en utbildning som sker på plats under 2 dagar i Stockholm den 12-13 augusti.
Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund med cirka 220 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet. Vi är partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Läs mer om oss på www.vision.se Publiceringsdatum2026-04-29Kontaktperson för detta jobb
Elina Karlén Andersson
Sektionsledare student
0767636771elina.karlenandersson@vision.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vision
