Studenter till jobb som montörer!
2026-03-23
Är du praktiskt lagd och har erfarenhet av att arbeta fysiskt? Vår kund söker en montör på deltid som vill arbeta med montering av solskyddslösningar! Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Academic Work söker för kunds räkning en montör på deltid som ska arbeta med montering av solskyddslösningar, gardiner, och persienner. I den här rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebär att åka ut till kund och för att hitta rätt specifika lösning utifrån kundens behov för att sedan montera den. Rollen är fysiskt krävande och kommer innebära en hel del tunga lyft och kräver att du är praktiskt lagt och trivs med den här typen av arbetsuppgifter.
Du erbjuds
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
Montering och mätning av solskyddslösningar, gardiner och persienner
Behovsanalys och produktkännedom för att hitta bästa möjliga lösning för kund
Skicka mail och offerter till kund
Vi söker dig som
Är studerande vid högskola/universitet/YH med minst 1 år kvar av studier
Har manuellt B-körkort
Har erfarenhet av att arbeta fysiskt och inte ser några utmaningar med tunga lyft
Har erfarenhet av fysisk kundkontakt
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i en liknande roll i en liknande bransch
Bakgrund som elektriker eller snickare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Serviceinriktad
Lyhörd
Självgående
Övrig information:
Start: Omgående
Omfattning: 2 dagar i veckan, kl.8-17
Placering: Utgår ifrån kontoret i Stockholm och åker sedan ut till kund med bil. Kunderna finns i Stockholm med omnejd.
GFL: 152 kr/h
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VI2A8N". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
