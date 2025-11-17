Studentamanuenser till Universitetsbiblioteket KI
2025-11-17
Vill du vara delaktig i att driva det fysiska användarstödet till studenter och forskare på Karolinska Instiutets Universitetsbibliotek (KIB)?
Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar.
Universitetsbiblioteket (KIB) har en central roll i att förse universitetets lärare, forskare och studenter med relevant vetenskaplig information, att verka för stärkt informationskompetens och att möjliggöra möten över ämnesmässiga och organisatoriska gränser.
Vi vill göra det möjligt för dig som är student och just har påbörjat dina studier i biblioteks- och informationsvetenskap att få god erfarenhet av att arbeta på ett universitetsbibliotek. Motiveras du av mötet och interaktionen med användarna? Välkommen att söka denna tjänst!
Din roll
- Tjänstgöring i den fysiska supporten, dvs att möta användarna och stödja dem när de behöver hjälp, tex med lån och frågor kring bibliotekets service.
- Bokuppsättning och hyllstädning
- Samarbeta med den digitala supporten kring ärenden som kräver att användaren får hjälp på plats
- Andra förekommande arbetsuppgifter på ett universitetsbibliotek, främst cirkulationsarbete och övrig hantering av de fysiska samlingarna (tex märkning av böcker)
Du kommer att få löpande utbildning kring arbetet i den fysiska supporten. Handledning kommer att ske av erfarna, kunniga och stöttande kollegor som också introducerar dig i arbetet.
Vem är du?
Du är antagen till utbildning på grundnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap, gärna i början av studierna. Du har en nyfiken inställning till IT och har lätt för att lära dig nya system. Du behöver kunna kombinera dina studier med att jobba dagtid en fast dag i veckan.
Det är meriterande om du även uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
- Erfarenhet av kundtjänst/serviceyrke
- Erfarenhet av arbete på bibliotek, gärna som amanuens på universitetsbibliotek
- Erfarenhet av Microsoft 365
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Du är intresserad av att arbeta med människor i en servicesituation. För att trivas med jobbet behöver du vara utåtriktad och flexibel samt ha god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna och Flemingsberg
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 november 2025
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
