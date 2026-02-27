Studentamanuenser till Makerspace
2026-02-27
Makerspace är en kreativ verkstadsmiljö där studenter och anställda kan experimentera, bygga prototyper, utforska olika tekniker och verktyg.
Här finns bland annat 3D-skrivare, VR-stationer, symaskin, Arduino och lödstationer.
Det finns två Makerspace vid Uppsala universitet.
- Makerspace EBC ligger i Biologibiblioteket vid Evolutionsbiologiskt centrum.
- Makerspace Ångström ligger i anslutning till biblioteket vid Ångströmlaboratoriet.
Makerspace drivs av studentmedarbetare som står för planering och genomförande av verksamheten. Studenterna tar hand om lokalerna och utrustningen samt håller i flera introduktionskurser för de verktyg som tillhandahålls i Makerspace.
Vill du ingå i team med engagerade studenter som gemensamt driver och utvecklar verksamheten i Makerspace? Vi söker nu efter nya studentamanuenser till Makerspace. Du kommer att ingå i Team Makerspace på EBC eller i Team Makerspace i Ångström. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att hålla i utbildningstillfällen i att använda Makerspace, marknadsföring och kommunikation, tekniskt underhåll av 3D-skrivare, samt planering och administration. Du arbetar under planerade workshops, evenemang och uppdrag. Du är Uppsala universitets ansikte utåt och du sätter våra användare i fokus.
Du bör vara beredd att arbeta ett till två fasta pass per vecka men det kan också vara flexibelt. Kvällar mellan ca. kl. 17:00-21:00 är vanligast, men även andra tider kan vara aktuella. Arbetstiderna är anpassade för att fungera vid sidan av heltidsstudier. Vi ger dig en introduktion vid anställningens start.
Kvalifikationskrav
Du:
- Är aktiv student vid Uppsala universitet, teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, på ett ingenjörs-, kandidat- eller masterprogram
- Har ett genuint teknikintresse
- Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper är viktiga. Du är bra på att kommunicera, är kreativ och nyfiken på att lära dig mer om Makerspace. Du förmedlar gärna dina kunskaper till andra och är inte rädd att tala inför grupp på både svenska och engelska. Vidare är du ansvarstagande och har en tydlig teamkänsla samtidigt som du har förmåga att ta egna initiativ.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om du har erfarenhet av 3D-skrivare, programmering eller kreativa mjukvaror för CAD, 3D-modellering och har administrativa förmågor (tex dokumentation, marknadsföring på sociala medier).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Du anställs vid varje enskilt uppdrag och får ekonomisk ersättning per timme. Omfattningen är ca 10-30%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av Sami Vihriälä, 018-471 62 12, sami.vihriala@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-20 UFV-PA 2026/552.
