Laboratoriemedarbetare till livsmedelsproducerande verksamhet
Jobandtalent Sweden AB / Biomedicinjobb / Halmstad Visa alla biomedicinjobb i Halmstad
2026-06-05
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Är du en noggrann och kvalitetsmedveten person som trivs med laborativt arbete och vill vara en del av en verksamhet där kvalitet står i centrum? Vill du arbeta nära produktionen och bidra till att säkerställa att råvaror, processer och färdiga produkter håller högsta standard?
Just nu söker vi för kunds räkning en laboratoriemedarbetare till en väletablerad livsmedelsproducerande verksamhet i Halmstad med omnejd. Här erbjuds du en varierad vardag där du får arbeta med provtagning, analyser, dokumentation och uppföljning samtidigt som du samarbetar nära produktionen och övriga funktioner i verksamheten.
OM ROLLEN I rollen arbetar du nära både produktion och kvalitetsfunktion och blir en viktig länk mellan verksamheten och kvalitetsarbetet. Du ansvarar för provtagning, analyser, dokumentation och uppföljning samtidigt som du bidrar till att utveckla och säkerställa arbetssätt, rutiner och processer kopplade till kvalitet och livsmedelssäkerhet.
Det här är en roll för dig som uppskattar kombinationen av praktiskt arbete, administration och samarbete med många olika kontaktytor.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Provtagning och analys av råvaror, produkter och processer
Dokumentation och uppföljning av resultat
Hantering av kvalitetsavvikelser
Stöd till produktionen i kvalitetsrelaterade frågor
Säkerställande av att rutiner, instruktioner och livsmedelssäkerhetskrav efterlevs
Deltagande i förbättrings- och utvecklingsarbete
Tjänsten är initialt ett tidsbegränsat uppdrag på 6 månader med goda möjligheter till en förlängning och fast anställning hos kunden, arbetet är förlagt 05.30 - 14.00 med start omgående, gärna redan från vecka 26 eller enligt överenskommelse.
OM DIG Vi tror att du har erfarenhet från laborativt arbete, kvalitetssäkring eller livsmedelsproduktion och känner dig trygg i en miljö där noggrannhet, struktur och ansvarstagande är avgörande för verksamhetens framgång.
Du har lätt för att samarbeta med andra, är kommunikativ och trivs med att skapa goda relationer i organisationen. Samtidigt är du självgående, tar initiativ och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från laborativt arbete, kvalitetsarbete eller livsmedelsproduktion
God administrativ förmåga och vana av dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete enligt HACCP, ISO eller liknande kvalitetsstandarder är meriterande
Meriterande:
Erfarenhet av GMP-styrd produktion
Erfarenhet av livsmedelsproduktion (HACCP, BRC, IFS)
ANSÖKAN Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och om du vill, personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemannings- och rekryteringsbranschen i grunden.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861951-2039817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Stationsgatan 37 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9950941