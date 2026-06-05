Assistant Chef (Indian Cuisine)
Eira Foods AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-06-05
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Previous experience working in a restaurant kitchen is preferred.
Knowledge of Indian cuisine is an advantage.
Ability to work efficiently in a fast-paced environment.
Location: Västra Frölunda, Gothenburg
Employment Type: Part-time
Start Date: As soon as possibl
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@madrasmasala.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eira Foods AB
(org.nr 556720-3251)
Klostergatan 20 (visa karta
)
553 17 JÖNKÖPING Jobbnummer
9950940