Student till Konradssons Kakel
2025-12-18
Konradssons Kakel är en av Sveriges största leverantörer av kakel och klinker. Utmärkande för Konradssons är känslan för kvalitet och service, samt dess breda och djupa sortiment. På Konradssons arbetar bolaget i en företagskultur av högt medarbetarengagemang, i en platt organisation. De som jobbar har ett genuint intresse av kakel och klinker, inredning, service och kvalitet. På Konradssons i Jönköping har de ett brett sortiment och en av Jönköpings fräschaste bad- och kakelutställningar samt en proffsbutik för deras hantverkskunder. Ett härligt arbetslag som drivs av att ge bästa service till kunderna. Vill du vara med på deras växande resa?
Din roll
Brinner du för kundrelationer och högklassig service där du får möjligheten att arbeta med försäljning och inredning i en dynamisk och kundintensiv miljö? Då kan detta vara tjänsten för dig! Till Konradssons Kakel i Jönköping söker vi nu en Butikssäljare som ska jobba i butiken varannan lördag samt vid behov. Här får du möjligheten att arbeta i ett marknadsledande bolag med starka och framgångsrika varumärken.
I rollen som Butikssäljare arbetar du med allt ifrån kakel, klinker och möbler till verktyg, tätskikt och golvvärme. Du kommer erbjudas en spännande roll där ditt primära fokus ligger på att ge dina kunder ett högklassigt möte där du hjälper dem med hela processen från skiss till färdigt designat badrum.Profil
För rollen krävs det att du för tillfället studerar en eftergymnasial utbildning och har minst ett år kvar att studera. Utöver det bör du besitta erfarenhet av att arbeta med service. Har du dessutom branschkunskap inom området är detta starkt meriterande. Vi ser att du är kundorienterad och har ett starkt affärssinne där du brinner för försäljning. Utöver det bör du vara flytande i svenska, både i tal och skrift.
Vidare ser vi även att du är social och kommunikativ med en förmåga att prioritera det som är viktigast för stunden. På Konradssons Kakel går laget före jaget och vi söker dig som trivs med att arbeta i ett team och som värdesätter sina kollegor och lyfter sin omgivning. Besitter du inte idag med kunskaper om vår bransch så hjälper vi dig med interna utbildningar.
Start: Omgående
Anställning: Behovsanställning. Du blir anställd av Clevry som konsult men arbetar för Konradssons Kakel
Arbetstider: Varannan lördag + extra vid behov
Plats: Fridhemsvägen 18, 553 02 Jönköping
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Konradssons Kakel med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på telefonnummer +46 72 858 39 55. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
