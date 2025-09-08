Student sökes för extrajobb som packpersonal i Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fabriksjobb / Malmö Visa alla fabriksjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt extrajobb på ett Tryckeri i Malmö? Är du målmedveten, har ett öga för detaljer? Sök då detta spännande extrajobb redan idag!
Vår kund är specialister i en föränderlig värld. De har i över 45 år levererat skolkataloger till sina kunder. Idag befinner de sig i en expansiv fas och arbetar med allt från visitkort till fasadvepor. De har all samlad kunskap och erfarenhet för att skapa enkla lösningar till deras kunder. Ta chansen att bli en del av teamet på deras Malmötryckeri redan idag!
I detta uppdrag arbetar du på kundens packavdelning, där arbetsuppgifterna består av att plocka och packa diverse produkter såsom skolkataloger, kalendrar och posters. Du kommer även vara behjälplig i att fylla på packmaterial. Arbetet sker i ett högt tempo tillsammans med kollegor, varpå tjänsten ställer krav på att du trivs med att arbeta i team och arbeta mot uppsatta mål.
På detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, då du själv lägger in din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera med dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Arbetstiderna kan variera. De olika skifttiderna är:
07:00-15.30 samt 15:30-22:30.
Vi förväntar oss att du är tillgänglig och kan arbeta 2-3 pass i veckan. Framförallt måndagar och tisdagar.
Tjänsten förväntas starta omgående med introduktion. Vi ser långsiktigt på tjänsten där du ska kunna arbeta nu under sommaren men även till hösten.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen ser vi att du trivs att arbeta i ett högt tempo och mot uppsatta mål. Vi ser gärna att du har ett öga för detaljer i ditt arbete. Då mycket av arbetet sker tillsammans med kollegor, behöver du även ha en god samarbetsförmåga. Ingen tidigare erfarenhet krävs för arbetet.
Krav för tjänsten är att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta är ett extrajobb vid sidan av dina studier.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9498398