Student Assistant

About this vacancy
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever lära sig. IES har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
IES Karlstad är en skola för årskurserna 4-9 med ca. 550 studenter och 60 anställda. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska.
Vi söker nu en personlig assistent till en elev med synnedsättning.
I ditt arbete som personlig assistent är din roll främst att vara detta stöd i vardagen för denna elev med olika utmaningar. Det handlar främst om att vara tillgänglig för eleven under lektionstid, vid övergångar, raster och i måltidssituationer i skola och fritidshem. I ditt arbete ansvarar du för att eleven känner lust att lära och är delaktig i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. I uppdraget är det viktigt att man ser elevens olika behov, tar hänsyn till dennes individuella förutsättningar och hjälper eleven att växa och utvecklas.
Vi söker dig som har relevant utbildning för att arbeta som personlig assistent/elevassistent och som har erfarenhet av arbete med barn med utmaningar och gärna pedagogisk erfarenhet för att möta elevens behov av anpassningar på rätt nivå.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt.
Utdrag från polisregistret för att arbeta med barn är obligatoriskt.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
