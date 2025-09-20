Student Assistant
About this vacancy
Timvikarie Elevassistent åk 7-9
Arbetsplats: Internationella Engelska skolan i Kista (IES Kista)Ort: StockholmAnställningsform: Timanställning (vid behov)Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Internationella Engelska Skolan Kista
IES Kista är en av 46 skolor inom Internationella Engelska Skolan i Sverige. Vi har omkring 650 elever i förskoleklass och årskurs 1, samt årskurs 4-9 och vår skola kännetecknas av höga akademiska ambitioner, trygghet och respekt. Här får både elever och lärare möjlighet att utvecklas i en internationell miljö där engagemang och professionalitet står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-20Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som elevassistent på högstadiet (åk 7-9). Som timvikarie kommer du att stötta elever i deras skoldag, både i klassrummet och under raster. Arbetet innebär att ge stöd i skolarbetet, skapa struktur samt bidra till trygghet och studiero.
Arbetsuppgifterna för elevassistenter kan variera. Vad dina uppgifter är beror på vilka behov eleverna på skolan har. Du kommer hela tiden att ställas inför nya situationer, möta nya elever med unika behov, och du får hela tiden använda all din kunskap för att hitta det bästa sättet att stötta. Denna arbetsbeskrivning ger en bild av förekommande arbetsuppgifter.
Som elevassistent kan du till exempel arbeta med att:
• Ge stöd åt de elever som behöver hjälp med att följa med i undervisningen, till exempel elever som har läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer och koncentrationssvårigheter.
• Underlätta för de elever som har problem med studierna genom att använda hjälpmedel som datorer, ljudinspelningar och alternativa studiematerial
• Stödja eleven i planeringen av läxor, kommande prov mm, använda kalender i mobilen/datorn, lära eleven använda påminnelser i mobilen/dator.
• Ge stöd åt elever som kan behöva hjälp med att förflytta sig, ta mediciner m.m. Ge praktisk hjälp vid måltider och ombyten om det behövs.
• Hjälpa eleverna att få studiero så att de kan följa med i undervisningen och få de kunskaper de behöver.
• Studieteknik (t ex läsa bilder, rubriker, sen texten)
• Vara ett stöd på aktiviteter som sker utanför klassrummet, till exempel på raster, under utflykter och studiebesök och i omklädningsrum.
• Planera och anpassa ditt arbete med eleverna utifrån lärarens pedagogiska planering. Du kan arbeta både med hela klasser och med individuella elever.
• En elevassistent är inte bara aktiv under undervisningen. I din roll som elevassistent följer du i regel med eleverna under hela skoldagen, inklusive fritidsverksamheten. Det innebär att du inte bara samarbetar med lärarna, utan även med skol- och fritidspersonalen och med föräldrarna.
• Arbetsuppgifter som motiverande och coachande samtal, mentorskap kan förekomma samt kortare vikariat.
• Arbetsuppgifter kan även vara att bidra till att upprätthålla ordning i korridorer och uppehållsytor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar
• Är lugn, trygg och har förmåga att skapa goda relationer
• Är flexibel och har lätt för att samarbeta med både elever och kollegor
• Erfarenhet från arbete i skola, fritidshem eller liknande är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i ungas vardag
• Ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning
• Stöd och introduktion från erfarna kollegor
Arbetstiderna är per timanställning och är förlagda mellan 08.00-16.30 om inte annat överenskommits. Elevassistenter och socialpedagoger har liksom lärare sekretess och anmälningsplikt till socialtjänst ifall det finns oro kring en elev. Vid osäkerhet kan skolans kuratorer rådfrågas.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan (CV och kort personligt brev) till linn.da-silva.kista@engelska.se
senast 30/9-2025. Urval och intervjuer sker löpande.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
