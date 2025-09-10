Stridsledare
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
Trivs du i en självständig roll där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? Vill du ha ett arbete där du vidareutvecklas samtidigt som du driver projekt och hittar lösningar tillsammans med andra? Vill du även arbeta på en arbetsplats med möjlighet att träna på arbetstid, generösas arbetstidsavtal, föräldralön samt upptill sju veckors semester per år, då ska du fortsätta att läsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stridsledare är det en naturlig del i vardagen att interagera och samverka med andra för att koordinera arbetet. Då avdelningen är i en expansiv fast söker vi dig som är en lagspelare och inte är rädd för att hjälpa till där det behövs, vilket medför att du kommer få påverka och utforma verksamheten. Tjänsten innebär att du kommer arbeta brett och ansvara för flertalet områden, vilket medför stora möjligheter att såväl fördjupa som bredda dig inom olika intresseområden.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• Svensk medborgare
• Officersexamen och OF 1-2, alternativt specialistofficersexamen och SO 7-8
• B-körkort
• Goda kunskaper i MS Office
Meriterande
• Militära förarbevis
• Tjänstgöring i stab
• Erfarenhet av trupputbildning
• Erfarenhet av stridsledning
Personliga egenskaper
Som person är du analytisk samt ansvarstagande och eftersträvar att lämna ifrån dig ett arbete av hög kvalité. Det dagliga arbetet är omväxlande och utmanande, för att trivas i tjänsten bör du därför vara flexibel. För att nå framgång i tjänsten som stridsledare är det önskvärt att du har en hög samarbetsförmåga samt lätt för att skapa relationer. Du som person har även en hög personlig integritet och ett högt säkerhetsmedvetande präglar ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Resor förekommer i arbetet
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-01. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning. Eventuella frågor angående tjänsten besvaras av Sofi Karlsson på Sofi.Karlsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
