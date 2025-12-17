Strategiskt ledningsstöd IT
Pensionsmyndigheten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pensionsmyndigheten i Stockholm
, Botkyrka
, Gävle
, Gotland
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på arbetet med att stötta en IT-avdelningsledning? Vill du vara med och omsätta strategi till vardag och bidra till att vår IT-avdelning utvecklas och lyckas?
Vi söker dig som vill arbeta nära IT-avdelningens ledning och tillsammans med andra få strategiska beslut, planer och prioriteringar att landa i organisationen.
Du blir en nyckelperson i att skapa rörelse, delaktighet och kultur som gör att vi når våra mål - i en organisation där både tempo och samarbete är avgörande.
På it-avdelningen är vi närmare 400 medarbetare och vårt samhällsviktiga uppdrag gör att vi behöver bli fler. Som en del av vår IT-avdelning kommer du att jobba i en utvecklande miljö, med fokus på medarbetares engagemang och nya idéer. Vi lägger samtidigt mycket energi på att skapa en inkluderande kultur med fokus på jämställdhet och hållbara medarbetare. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter gör oss bättre!
Om jobbet
I din roll stöttar du IT-ledningens arbete med att planera, prioritera och följa upp strategiska områden. Du koordinerar och driver förändringsinitiativ tillsammans med chefer, team och kollegor för att säkerställa att de landar väl i vår agila organisation. Du bidrar till att utveckla avdelningens förmåga till lyssnande och dialog genom enkäter, möten och samtal, och omsätter insikterna i konkreta åtgärder. Rollen innebär även att förbereda och facilitera månadsmöten, ledningsgruppsdagar, konferenser och interna samlingar. I arbetet ingår även att skapa presentationer, analyser och beslutsunderlag i nära samarbete med både ledning och medarbetare, och vid behov stöttar du även i krisledning.
I ditt team har du hjälp av kolleger som jobbar med administrativt stöd och framdriften av avdelningens viktiga kulturarbete.
Då formen på denna roll är ny och därmed inte helt definierad, kommer du ges möjlighet att utforma den över tid.
Johan Blåsjö heter jag som kommer bli din chef och jag har lång erfarenhet av de arbetsuppgifter som vi nu söker i denna tjänst. Jag jobbar även en hel del operativt med dessa områden i dag.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi ser att du är en strukturerad, initiativtagande och prestigelös person som trivs med att samarbeta för att nå gemensamma lösningar. Du är vetgirig och har en stark vilja att utvecklas inom området ledningsstöd. Du är också bekväm med att jobba med administration i olika administrativa stödsystem.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning gärna inom organisation/ledning, statsvetenskap, beteendevetenskap, systemvetenskap, alternativt annan relevant utbildning och aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Minst 2 års erfarenhet av arbete nära ledningsgrupp eller motsvarande, IT-avdelning meriterande.
- Erfarenhet av att stödja ledning i planering, uppföljning och förändringsarbete.
- Erfarenhet av att facilitering av exempelvis workshops och möten.
- Mycket god förmåga att skapa tydliga presentationer, analyser och underlag för både ledning och organisation.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att planera och genomföra interna möten, konferenser eller events tillsammans med andra.
- Erfarenhet av att stötta eller koordinera förändringsinitiativ i större organisationer.
- Kunskap om agila arbetssätt och förändringsledning.
- Vana att arbeta med dialog, enkäter eller andra former av uppföljning.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger precis vid Hornstulls tunnelbana.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Under jul- och nyårshelgerna kan vår möjlighet att besvara frågor vara begränsad. Vi återkommer så snart vi har möjlighet. Tack för visad förståelse.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
#LI-HYBRID #VårtJobbBerörAlla Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2025-205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255) Kontakt
Johan Blåsjö johan.blasjo@pensionsmyndigheten.se 46104542005 Jobbnummer
9649477