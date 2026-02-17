Strategisk utvecklingsledare, projektanställning
2026-02-17
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Som anställd inom socialförvaltningen har du möjlighet att göra skillnad. Här har du goda möjligheter att utvecklas i din roll och närhet och stöd av kollegor och chefer.
Socialförvaltningen står inför en betydande omställning i och med införandet av den nya socialtjänstlagen samt en förstärkning av kommunens arbete mot våld i nära relation.
För att möta dessa krav och möjligheter söker vi en strategisk utvecklingsledare med uppdrag att leda, samordna och driva förändringsarbetet på övergripande nivå.
Rollen omfattar såväl internt utvecklingsarbete inom socialförvaltningen som extern samverkan med andra kommunala verksamheter, regionen och berörda samverkansparter. Uppdraget är tidsbegränsat och utgör en central funktion i kommunens omställningsarbete fram till och med 2028.
Som utvecklingsledare arbetar du i nära samarbete med kvalitetschef och verksamhetschefer samt kompletterar de samordnare som ansvarar för genomförandet i respektive verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i ett omfattande och komplext förändringsarbete. Uppdraget handlar om att skapa struktur, driv och samordning i en omställning som berör flera verksamheter och kräver ett strategiskt helhetsperspektiv.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och samordna socialförvaltningens omställning till den nya socialtjänstlagen.
Identifiera utvecklingsbehov och föreslå samt implementera nya arbetssätt i linje med lagens intentioner.
Säkerställa att förändringsarbetet bedrivs samlat, strategiskt och långsiktigt över hela förvaltningen.
Agera projektledare i förvaltningsövergripande utvecklingsinsatser.
Stötta verksamhetschefer och utsedda samordnare i planering och genomförande.
Formulera effektmål, följa upp resultat och bidra till en hållbar utveckling över tid.
Samordna arbetet med externa aktörer samt andra kommunala verksamheter för att skapa samsyn och effektiv samverkan.
Ansvar inom området våld i nära relation
I uppdraget ingår även att:
Leda och vidareutveckla kommunens arbete mot våld i nära relation.
Stärka och strukturera samverkan mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, polis och andra berörda aktörer.
Säkerställa implementering av gemensamma rutiner och arbetssätt i hela kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat utvecklings- eller förändringsarbete inom offentlig sektor och en god förståelse för socialtjänstens uppdrag, ansvar och styrning.
Vidare har du:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning på övergripande eller strategisk nivå
Erfarenhet av att leda större och/eller komplexa utvecklingsprojekt
Erfarenhet av arbete med våld i nära relation
Förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt
Mycket god samverkans- och kommunikationsförmåga
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och skapa framdrift i processer
Projektledarutbildning eller motsvarande kompetens är meriterande, liksom erfarenhet av implementeringsarbete, kvalitetsutveckling eller förebyggande arbete inom offentlig verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativrik, tydlig och trygg i att leda förändringsarbete i en komplex organisation. Du har förmåga att skapa förtroende, engagemang och riktning även i sammanhang där många aktörer och perspektiv behöver samordnas.Anställningsvillkor
Slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll.
Som anställd i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Vaxholm
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
