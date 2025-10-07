Strategisk samhällsplanerare
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Samhällsutvecklingsförvaltningen består av tre avdelningar; medborgarservice, strategisk samhällsplanering och tekniska avdelningen. Förvaltningen ansvarar för att tillse service till medborgare och företag, för den strategiska planeringen av samhällsbyggandet, samt för kommunens vatten och avloppsverksamhet, renhållning, fastighet samt projektorganisering som stöd för dessa verksamheter vid ny- och reinvesteringar.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
I rollen som strategisk samhällsplanerare kommer du att arbeta med kommunens översiktliga planering genom den kommuntäckande översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner. I arbetsuppgiften ingår även arbete med andra strategiska dokument som vattentjänstplan, bostadsförsörjningsprogram, samt andra strategier och planer.
Arbetet innebär att du har täta kontakter inom kommunen samt med allmänheten, näringslivet och myndigheter.
Du föredrar själv dina ärende i kommunala nämnder och styrelser.
För att trivas som strategisk samhällsplanerare ser du mötet med kollegor, politiker, företagare och invånare som en resurs att skapa rätt underlag för en hållbar byggd miljö.Kvalifikationer
* Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som strategisk samhällsplanerare, översiktsplanerare eller planarkitekt och har examen inom fysisk planering eller annan relevant akademisk utbildning.
* Relevanta utbildningar kan vara inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, statistik, demografi, miljövetenskap, civilingenjör, limniologi, geoteknik.
* Du har kunskap om planprocessen, plan- och bygglagen samt miljöbalken och hur de används i praktiken.
* Det krävs god språklig och kommunikativ färdighet på svenska, både i tal och skrift.
* B-körkort är ett krav.
Du tar stort eget ansvar och levererar resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du har god förmåga att planera, driva och hålla samman arbetsprocesser och arbetsgrupper. Du som söker är en analytisk person som tar eget ansvar och är noggrann, och är skicklig på att ta fram beslutsunderlag. Du lägger stor vikt vid problemlösning och idéskapande som svarar upp till kommunens och medborgarnas behov, samt kommunens mål och riktlinjer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal.
