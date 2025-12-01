Strategisk inköpare till Debe Flow Group / Pemtec
Om oss
Debe Flow Group består av en grupp företag som är ledande inom sina respektive områden. Bolagen är idag verksamma inom vatten, geoenergi, entreprenad och inom annan hållbar uppvärmning. Sedan år 1956 har vi etablerat oss som ett marknadsledande bolag på den nordiska marknaden och i andra delar av Europa och världen.
Trots att vi har vuxit under de senaste åren är kundnärheten, flexibiliteten och lyhördheten otroligt viktiga för oss. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har även verksamhet i Växjö, Borås och Marbäck. Totalt är vi omkring 200 anställda i koncernen varav cirka 140 personer arbetar i Sverige.
Inom Debe Flow Group arbetar vi efter fyra värdeord: Dedication, Expertise, Bravery och Efficiency.
Om tjänsten I tjänsten som strategisk inköpare kommer du att arbeta i en varierad roll där du arbetar med både moderbolaget Debe Flow Group och dotterbolaget Pemtec. Pemtec är en av Nordens ledande leverantörer av produkter för bergvärme, jordvärme, sjövärme, tryckavlopp, tryckvatten och kabelskydd. Produkterna tillverkas av plastgranulat och det strategiska inköpsarbetet för Pemtec har starkt fokus på råmaterial även om det också kan röra sig om produkter och komponenter. Du har ett tätt samarbete med en operativ inköpare som är stationerad på Debe Flow Groups kontor.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Utveckla, optimera och vårda leverantörsbasen
Driva besparingsprojekt och förhandla med leverantörer
Kontinuerligt driva förbättringsprojekt gällande struktur och rutiner för inköpsarbetet
Följa upp och arbeta proaktivt för att förbättra nyckeltalen för dina produktgrupper
Sammanställa rapporter, leverantörsmarknadsanalyser samt riskanalyser
Utvärdera produkter och material enligt standarder
Arbeta med leveransvillkor, avtal och logistiklösningar för att optimera inköp
Initialt kommer du att lägga mest tid hos Pemtec och arbeta från deras produktionskontor tre till fyra dagar i veckan, resterande tid arbetar du från Debe Flow Groups kontor i Borås. Resor i tjänst kan förekomma för att besöka strategiskt viktiga leverantörer.
Din profil
Eftergymnasial utbildning inom inköp alternativt företagsekonomi
Några års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete
Erfarenhet av arbete i tillverkande industri samt inköp av råmaterial, gärna plast, är mycket meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas och bli framgångsrik i tjänsten som strategisk inköpare ser vi att du drivs av att göra affärer och skapa goda affärsrelationer. Du är bekväm i förhandlingssammanhang och tycker om att driva förbättringsarbete. Tjänsten innefattar många kontaktytor, både internt och externt, och vi ser därför att du är en socialt säker person som trivs bra när du får samarbeta. Eftersom du kommer att lägga en stor del av din arbetstid i nära produktion är det en stor fördel om du uppskattar att arbeta i produktionsmiljö. Vi är ett företag som ständigt arbetar med att förbättra och utveckla, både oss själva och verksamheten. Vi erbjuder dig en roll i en säljdriven och resultatorienterad koncern som befinner sig i en spännande tillväxtfas. Här finns det möjligheter att komma in och vara med på resan och samtidigt utvecklas på ett individuellt plan.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Borås Lön: Enligt överenskommelse Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess och rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. För frågor gällande processen eller tjänsten är du välkommen att höra av dig till sofie@debe.se
. Ersättning
