Strategisk inköpare, Parallellhandel
Apoteket AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2025-12-10
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Sortiment och LogistikSom Strategisk inköpare, Parallellhandel kommer du tillhöra Apotekets enhet Sortiment och Logistik och en inköpsgrupp med uppdraget att utveckla, förhandla och optimera våra avtal inom vårt förskrivna sortiment för att stärka Apotekets marginaler och konkurrenskraft. Rollen rapporterar till Chef Sortiment Förskrivna läkemedel & Strategiska inköp.
Din rollSom Strategisk inköpare, Parallellhandel är du en nyckelperson i relation till leverantörer och ansvarar för att bygga långsiktiga, värdeskapande samarbeten med de mest betydelsefulla aktörerna på den europeiska parallellhandelsmarknaden. Du kommer samarbeta tätt med kategoriansvariga, juridik, kvalité, logistik samt analysresurser och ekonomi och förväntas bidra aktivt till affärsplanering, riskhantering och tvärfunktionella förbättringsinitiativ
Vad du kommer göra hos oss:
Tillsammans med övriga i inköpsteamet driver du förhandlingar och ansvarar för parallellimportörerna samt ett antal direktimportörer.
Bygga, utveckla och underhålla starka leverantörsrelationer, med fokus på långsiktiga och värdeskapande samarbeten.
Utveckla och genomföra Apotekets inköpsstrategi för parallellhandlade läkemedel i nära samarbete med övriga inköpsteamet.
Genomföra marknads- och konkurrensanalys av dina leverantörer för att säkerställa att vi inte missar nya affärsmöjligheter.
Följa och tolka regulatoriska förändringar som påverkar förskrivet marknaden och ihop med övriga teamet proaktivt anpassa strategin därefter.
I samarbete med logistik säkra att avtalade varor prioriteras och expedieras av Apotekets affärsområden
Bidra till utvecklingen av Apotekets kommersiella förhandlingsverktyg och datadrivna analysstöd.
Rapportera resultat, marknadstrender och riskbedömningar till sortimentchef och ledning.
Vem söker vi?
Vi letar efter en affärsmässig och lösningsorienterad förhandlare som alltid ser till att skapa vinn-vinn-lösningar. Du har en god förmåga att bygga förtroende hos leverantörer och interna intressenter samt kan agera snabbt på marknadsmöjligheter när möjlighet ges. Vidare trivs du i en miljö med högt tempo, tydligt resultatfokus och där du får ta stort eget ansvar.
Vi tror att du har
Minst 5-års erfarenhet av förhandling av parallellimporterade läkemedel, antingen från leverantörssidan eller inom apoteksverksamhet.
Bevisade kommersiella resultat från komplexa förhandlingar
Etablerat och aktivt nätverk inom den europeiska parallellhandelsbranschen, med särskilt fokus på de ledande importörerna och handelsaktörerna.
Gedigen förståelse för prissättning, marknadsdynamik och regulatoriska ramverk för läkemedel i Sverige och EU.
Stark analytisk förmåga kopplad till data- och marknadsinsikt för att driva faktabaserade beslut.
God förståelse för apotekens kommersiella mål, grossistlogik och inköpsflöden.
Akademisk examen inom ekonomi, farmaci, juridik eller motsvarande.
Start kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, skriftligt och muntligt.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott. Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Kontakt
Anna Palmdal anna.palmdal@apoteket.se Jobbnummer
9637822