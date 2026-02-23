Strategisk Inköpare IT
2026-02-23
Vi söker en Strategisk Inköpare inom IT till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att självständigt leda och genomföra upphandlingar inom IT, systemlösningar, entreprenader, konsulter och indirekt material. Personen ansvarar även för kontraktsförvaltning i komplexa IT-projekt under implementeringsfasen samt att säkerställa att upphandlingsprocesser och legala krav följs. Rollen inkluderar strategiskt stöd till beställare, utveckling av upphandlingsprocesser och stöd till kollegor inom strategiskt inköp och offentlig upphandling.

Dina arbetsuppgifter
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom IT och systemlösningar för kärnverksamhet.
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom entreprenad.
Självständigt leda och genomföra upphandlingar inom andra kategorier, t.ex. konsulter, indirekt material och avhjälpande åtgärder för kraftsystemet vid behov.
Leda och ansvara för kontraktsförvaltning under implementeringsfasen i komplexa IT-projekt (ca 12 månader) ur ett kommersiellt perspektiv.
Leda arbetet med framtagning av upphandlingsstrategi.
Leda arbetet med genomförande av RFI:er.
Leda arbetet med framtagning och utformning av förfrågningsunderlag.
Leda arbetet med framtagande av process för utvärdering av anbud.
Stötta och ibland leda beställare i framtagning av krav.
Genomföra överlämning av färdigt avtal till beställare och utgöra stöd under avtalets löptid vid behov.
Kontinuerligt säkerställa att processer och legala krav (LUF) följs i upphandlingsprocessen.
Bidra till verksamhetsutveckling inom inköp generellt.
Leda och stötta mindre erfarna kollegor inom strategiskt inköp och offentlig upphandling.
Leda förhandlingar och uppföljning av kontrakt med leverantörer under implementeringsfasen och driftsättning.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha minst 10 års erfarenhet av att självständigt leda och genomföra IT-upphandlingar inom offentlig verksamhet.
Du ska minst 3 års erfarenhet av att självständigt leda och genomföra upphandling inom offentlig verksamhet enligt LUF.
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att självständigt leda och genomföra upphandlingar av entreprenader inom offentlig verksamhet
Du ska ha lett och genomfört minst 10 upphandlingar enligt förhandlat förfarande inklusive förhandlingar med anbudsgivare och leverantörer
Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att leda och stötta kollegor inom strategiskt inköp och offentlig upphandling.
Du ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av att leda och genomföra upphandling inom energisektorn.
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram, analysera och utveckla avtalsmallar för IT system och tjänster.
Erfarenhet av att ha genomfört minst en säkerhetsskyddad upphandling.

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
