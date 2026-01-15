Strategisk inköpare inom transport
2026-01-15
Vill du driva affärsmässiga upphandlingar och säkerställa kostnadseffektiva transportlösningar? Vi söker nu en inköpare med inriktning logistik och transport till vår kund.
Som inköpare är ditt övergripande syfte att strategiskt säkra koncernens behov av godstransporter, med ett skarpt fokus på avtalsoptimering, servicenivå och totalekonomi. Du kommer att vara en nyckelperson i gränssnittet mellan kommersiella intressen och operativt genomförande, med många interna och externa kontaktytor såsom leverantörer, logistikteam och en global säljorganisation.
Du blir anställd av Randstad och jobbar ute på uppdrag hos en av våra kunder med start enligt överenskommelse under hösten.
Randstad Operational är karriärpartnern som hjälper dig att säkra ett jobb som kompletterar din kompetens, främjar god balans mellan jobb och fritid och bidrar till dina mål. Som konsult hos Randstad Operational är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra många spännande kunder. Du får konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Söker du en arbetsgivare som bryr sig om dig, ditt arbetsliv och ditt välmående, och erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Driva upphandlingar (RFP/RFQ) och ansvara för kontraktering av transport- och logistikleverantörer i enlighet med gällande inköpspolicy.
Utveckla och förvalta leverantörsrelationer samt följa upp KPI:er och leverantörsprestanda för att säkerställa efterlevnad av avtal.
Analysera kostnadsutveckling och spend, samt identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar och effektivisering av godsflöden.
Vara den primära kontaktytan för strategiska inköps- och avtalsfrågor gällande frakt, både internt och externt.
Säkerställa att avtalade priser och villkor implementeras korrekt i system för fakturamatchning och kostnadskontroll.
Genomföra marknadsanalys och omvärldsbevakning för att proaktivt hantera prisförändringar och trender på transportmarknaden.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi, inköp, logistik eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av strategiskt inköp eller kvalificerat arbete inom logistik- och transportmarknaden.
Djup kompetens inom förhandling av tjänsteavtal samt god förståelse för transportmarknadens mekanismer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då rollen innebär internationella affärskontakter.
Erfarenhet av att driva inköpsprojekt och implementera nya leverantörsavtal.
Goda kunskaper i IT-system (ERP och analysverktyg).
Det är meriterande om du har vana av kategoristyrning (Category Management) kopplat till frakt och logistik.
Vi söker dig som har en stark affärsmässighet och förmåga att omsätta strategiska inköpsmål till konkreta resultat. Du är strukturerad, flexibel och har en utpräglad analytisk förmåga som du använder för att identifiera besparingsmöjligheter och driva förbättringsarbete i leverantörsledet. Om företaget
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden.
Ersättning
