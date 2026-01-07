Strategisk inköpare inom Mekanik - Linköping

Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2026-01-07


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Linköping, Finspång, Norrköping, Haninge, Nyköping eller i hela Sverige

Om uppdraget
Vi söker en strategisk inköpare till ett uppdrag inom försvarsindustrin - en miljö där affär, teknik och samhällsnytta möts. Rollen är särskilt riktad mot inköp och leverantörsarbete kopplat till mekanik, komponenter och tillverkningsnära produkter. Du blir en nyckelperson i ett av Sveriges mest avancerade industriprojekt och arbetar i en internationell organisation med höga krav på struktur, kvalitet och långsiktighet.
Som konsult får du ansvara för kommersiella upplägg, leverantörsutveckling och strategiskt inköpsarbete i nära samarbete med teknik-, utvecklings- och produktionsfunktioner. Här får du kombinera affärsmässighet med teknisk förståelse för mekaniska system, material, processer och livscykelperspektiv.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med leverantörer och inköpskategorier inom mekanikområdet. Ditt ansvar omfattar bland annat att:

Utveckla och genomföra inköpsstrategier inom mekanik och tillverkningsrelaterade områden

Förhandla kommersiella villkor och utforma robusta leverantörsavtal

Driva kategoristrategier och koordinera leverantörsteam tillsammans med teknik och produktion

Etablera och utveckla relationer med befintliga och nya leverantörer, både nationellt och internationellt

Följa upp leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga

Leda förbättringsinitiativ och bidra till långsiktigt effektivare inköps- och leverantörsstrukturer

Förväntade leveranser
Tydliga och förankrade inköpsstrategier inom mekanikkategorier

Välförhandlade och styrande leverantörsavtal

Stabil leverantörskedja med mätbara förbättringar inom kostnad, kvalitet och leverans

Aktiv riskhantering och kontinuerlig leverantörsutveckling

Strukturerad dokumentation och rapportering enligt kundens processer

Din profil
Du är en affärsdriven strategisk inköpare med ett tydligt teknikintresse - särskilt inom mekanik, tillverkning eller komponentnivå. Du förstår samspelet mellan affär, produktlivscykel och tekniska krav.
Formella krav:
Akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi eller annan relevant inriktning

3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp, upphandling eller projektledning

Dokumenterad förhandlingsvana i komplexa och internationella miljöer

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet från försvars-, flyg-, fordon- eller tillverkningsindustrin

Mekanisk/teknisk förståelse, exempelvis kring komponenter, material, tillverkningsprocesser eller livscykelkostnad

Vana av att arbeta i större organisationer med många intressenter

Personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk

Affärsmässig och relationsskapande

Trygg i förhandling och beslutsfattande

Samarbetsorienterad och kommunikativ

Förbättringsdriven och långsiktig i sitt arbete

Plats & struktur
Plats: Linköping Arbetsmodell: Hybrid - möjlighet till 1 dag/vecka på distans, men närvaro på plats krävs framför allt i början Period: 12 månader med möjlighet till förlängning Start: Enligt överenskommelse Säkerhetsklassning: Rollen är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning krävs före start
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Felipe Mendonca Gomes da Silva
felipe@swaysourcing.com
0733555293

Jobbnummer
9671463

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: