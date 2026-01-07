Strategisk inköpare inom Mekanik - Linköping
Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-01-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en strategisk inköpare till ett uppdrag inom försvarsindustrin - en miljö där affär, teknik och samhällsnytta möts. Rollen är särskilt riktad mot inköp och leverantörsarbete kopplat till mekanik, komponenter och tillverkningsnära produkter. Du blir en nyckelperson i ett av Sveriges mest avancerade industriprojekt och arbetar i en internationell organisation med höga krav på struktur, kvalitet och långsiktighet.
Som konsult får du ansvara för kommersiella upplägg, leverantörsutveckling och strategiskt inköpsarbete i nära samarbete med teknik-, utvecklings- och produktionsfunktioner. Här får du kombinera affärsmässighet med teknisk förståelse för mekaniska system, material, processer och livscykelperspektiv.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med leverantörer och inköpskategorier inom mekanikområdet. Ditt ansvar omfattar bland annat att:
Utveckla och genomföra inköpsstrategier inom mekanik och tillverkningsrelaterade områden
Förhandla kommersiella villkor och utforma robusta leverantörsavtal
Driva kategoristrategier och koordinera leverantörsteam tillsammans med teknik och produktion
Etablera och utveckla relationer med befintliga och nya leverantörer, både nationellt och internationellt
Följa upp leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga
Leda förbättringsinitiativ och bidra till långsiktigt effektivare inköps- och leverantörsstrukturer
Förväntade leveranser
Tydliga och förankrade inköpsstrategier inom mekanikkategorier
Välförhandlade och styrande leverantörsavtal
Stabil leverantörskedja med mätbara förbättringar inom kostnad, kvalitet och leverans
Aktiv riskhantering och kontinuerlig leverantörsutveckling
Strukturerad dokumentation och rapportering enligt kundens processer
Din profil
Du är en affärsdriven strategisk inköpare med ett tydligt teknikintresse - särskilt inom mekanik, tillverkning eller komponentnivå. Du förstår samspelet mellan affär, produktlivscykel och tekniska krav.
Formella krav:
Akademisk examen inom ekonomi, industriell ekonomi eller annan relevant inriktning
3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp, upphandling eller projektledning
Dokumenterad förhandlingsvana i komplexa och internationella miljöer
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från försvars-, flyg-, fordon- eller tillverkningsindustrin
Mekanisk/teknisk förståelse, exempelvis kring komponenter, material, tillverkningsprocesser eller livscykelkostnad
Vana av att arbeta i större organisationer med många intressenter
Personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk
Affärsmässig och relationsskapande
Trygg i förhandling och beslutsfattande
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Förbättringsdriven och långsiktig i sitt arbete
Plats & struktur
Plats: Linköping Arbetsmodell: Hybrid - möjlighet till 1 dag/vecka på distans, men närvaro på plats krävs framför allt i början Period: 12 månader med möjlighet till förlängning Start: Enligt överenskommelse Säkerhetsklassning: Rollen är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning krävs före start
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Felipe Mendonca Gomes da Silva felipe@swaysourcing.com 0733555293 Jobbnummer
9671463