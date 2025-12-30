Strategisk inköpare försvarsindustri

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping
2025-12-30


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Vi söker en strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom försvarsindustrin. Du som söker har både ett affärsdriv och tekniskt intresse, och vill bidra till ett projekt som är avgörande för Sveriges och andra nationers försvarsförmåga. Uppdraget erbjuder en roll med stort ansvar och långsiktig påverkan i en högteknologisk och internationell miljö.
Om rollen Som strategisk inköpare kommer du att ha en nyckelroll i ett teknikintensivt industriprojekt. Du ansvarar för att driva inköpsstrategier och hantera leverantörsrelationer från upphandling och avtalsförhandling till leveransuppföljning och utveckling. Rollen innebär nära samarbete med tvärfunktionella team, inklusive produktion, utveckling, marknad och eftermarknad. Du förväntas arbeta proaktivt med affärsutveckling, leverantörsanalys och förbättringsinitiativ i linje med både tekniska och kommersiella mål.
Skall-krav

Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant inriktning


Minst 3-7 års erfarenhet från strategiskt inköp, upphandling eller affärsnära projektledning


Vana att arbeta i komplexa, internationella affärsmiljöer


Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i tal och skrift


Erfarenhet av förhandling och avtalsframtagning i affärsstrategiska sammanhang


Meriterande

Erfarenhet från försvars-, flyg- eller tillverkningsindustri


Teknisk förståelse och förmåga att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv


Erfarenhet av arbete i större organisationer med tvärfunktionella team


Intresse för och vana att arbeta med leverantörsutveckling



Publiceringsdatum
2025-12-30

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning Omfattning: Heltid Placering: Linköping Säkerhetsklassning: Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk krävs av kunden innan uppdragsstart
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Q och uthyrd till kund. Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Sofie Jansson
sofie.jansson@qsverige.se
0707923902

Jobbnummer
9665994

Prenumerera på jobb från Quattro Bemanning & Rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB: