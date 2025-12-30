Strategisk inköpare försvarsindustri
Vi söker en strategisk inköpare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom försvarsindustrin. Du som söker har både ett affärsdriv och tekniskt intresse, och vill bidra till ett projekt som är avgörande för Sveriges och andra nationers försvarsförmåga. Uppdraget erbjuder en roll med stort ansvar och långsiktig påverkan i en högteknologisk och internationell miljö.
Om rollen Som strategisk inköpare kommer du att ha en nyckelroll i ett teknikintensivt industriprojekt. Du ansvarar för att driva inköpsstrategier och hantera leverantörsrelationer från upphandling och avtalsförhandling till leveransuppföljning och utveckling. Rollen innebär nära samarbete med tvärfunktionella team, inklusive produktion, utveckling, marknad och eftermarknad. Du förväntas arbeta proaktivt med affärsutveckling, leverantörsanalys och förbättringsinitiativ i linje med både tekniska och kommersiella mål.
Skall-krav
Akademisk examen inom ekonomi, teknik eller annan relevant inriktning
Minst 3-7 års erfarenhet från strategiskt inköp, upphandling eller affärsnära projektledning
Vana att arbeta i komplexa, internationella affärsmiljöer
Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av förhandling och avtalsframtagning i affärsstrategiska sammanhang
Meriterande
Erfarenhet från försvars-, flyg- eller tillverkningsindustri
Teknisk förståelse och förmåga att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv
Erfarenhet av arbete i större organisationer med tvärfunktionella team
Intresse för och vana att arbeta med leverantörsutveckling
Start: Enligt överenskommelse Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning Omfattning: Heltid Placering: Linköping Säkerhetsklassning: Tjänsten är säkerhetsklassad och godkänd säkerhetsprövning enligt gällande regelverk krävs av kunden innan uppdragsstart
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på Q och uthyrd till kund. Urval sker löpande - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
