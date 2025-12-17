Strategisk Inköpare, Fagersta
2025-12-17
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Till vårt positiva team söker vi nu en strategisk inköpare för direktmaterial.
Uppskattar du helhetsbilden såväl som detaljerna, ser du relationer som möjliggörare och har du dessutom förmågan att kommunicera och driva mot en kostnadseffektivlösning. Då kan den här tjänsten vara något för dig.
Hos oss på Epiroc i Fagersta kommer du att vara delaktig i att forma framtidens inköpsstrategi - med hållbarhet, affärsmässighet och innovation i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Du ingår i ett lokalt inköpsteam med fem kollegor och rapporterar till vår lokala inköpschef för produktionsenheterna i Fagersta.
Som strategisk inköpare på Epiroc Drilling Tools AB ansvarar du för att ta fram:
• Spendanalyser och should cost och make or buy analyser.
• Strategier för inköp inom ditt ansvarsområde tar du fram i samråd med våra globala kategorichefer.
• Du leder pris- och avtalsförhandlingar samt driver inköps- och logistikutvecklingsprojekt tillsammans med andra avdelningar. Du identifierar och implementerar kostnadsreduceringsinitiativ och deltar i leverantörsutvärderingar och revisioner.
• Rollen innebär även att aktivt bidra till leverantörsutveckling.
• Vi är ett lite team där du har helhetsansvaret för ditt område.
Placering
Tjänsten är placerad i Fagersta, Sverige. En del resor ingår i tjänsten.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
• Globala karriärmöjligheter.
• Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
• Samhällsengagemang.
• Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
En hybrid arbetsplats
Livet på Epiroc kan innehålla möjligheten till en hybrid arbetsplats. Det är ett arbetssätt som erbjuder flexibilitet och delaktighet som möjliggör en bättre balans mellan arbete och privatliv, vilket också främjar välbefinnande. Det hybrida arbetssättet är en möjlighet om arbetet tillåter, utifrån din roll, ditt ansvar och dina individuella förutsättningar.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Du ansöker online via vår webbsida, gärna så snart som möjligt men senast den 11 januari 2026. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Johan Pettersson, Sourcing Manager Local Production, johan.pettersson@epiroc.com
För frågor angående rekryteringsprocessen eller ansökan vänligen kontakta: Maria Tedsjö, Rekryteringsspecialist, maria.tedsjo@external.epiroc.com
Publiceringsdatum2025-12-17
Vi söker dig som är affärsmässigt driven, du är analytisk och kan bedömma kostnadsdrivarnas påverkan. Du har sinne och blick för affären och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer i utmanande situationer. Men också en förmåga att kunna driva frågor i mål med uthållighet på kort och lång sikt.
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller teknik. Du har god förhandlingsvana och erfarenhet av att upprätta avtal. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper i Excel är ett krav samt kännedom om affärssystem (gärna M3). B-körkort är ett krav då tjänsteresor förekommer.
Du har en förmåga att arbeta både självständigt och i team, har en analytisk förmåga samt en kommersiell förståelse för kostnadsmodeller. Som person är du lyhörd, kommunikativ och strategisk i ditt beslutsfattande. Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar Samarbete, Engagemang och Innovation. Ersättning
