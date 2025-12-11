Strategisk inköpare - Mekanik
2025-12-11
Din nya rollVi söker nu en Strategisk Inköpare med fokus på mekanik till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande aktör inom försvars- och säkerhetsindustrin i Stockholm.
Som strategisk inköpare kommer du att vara en del av ett kategoriteam som driver den strategiska agendan i relation till nyckelleverantörer och avancerad teknik för kundens övervakningsprodukter. Du kommer att ha ett ansvar för strategiska leverantörer, vilket innebär kommersiellt ansvar för att säkerställa optimerade affärslösningar.
Du kommer att arbeta nära produktion, produktledning, produktdesign och leverantörer för att samordna krav och hitta möjligheter att skapa mervärde för klienten när det gäller kvalitet, kostnad och teknik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvarar för strategiska leverantörer och långsiktiga affärslösningar
Samarbetar nära produktion, produktledning och leverantörer för att skapa värde i kvalitet, kostnad och teknik
Driver sourcingaktiviteter och affärsmässiga beslut i utvecklingsprojekt
Upprättar leverantörsavtal och utvecklar samarbetet med nyckelleverantörer
Delta i strategiska projekt, som make-or-buy-beslut eller lokaliseringsinitiativ
Företagspresentation
Vår kund är ett av Sveriges mest respekterade industriföretag med kunder i över 100 länder. Här får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknik och lösningar som bidrar till ett tryggare samhälle - både i Sverige och globalt. Hos dem värdesätts kreativitet, teknisk skicklighet och samarbete, och varje medarbetares insats spelar en viktig roll i att forma framtidens säkerhetslösningar. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då är detta arbetsplatsen för dig.
Bra att känna till Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: 2026-01-19 Slut: TBD, detta är ett konsultuppdrag för att täcka ett projekt. Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Har minst 3-7 års erfarenhet inom strategiskt inköp eller liknande roll.
Mycket goda kunskaper i Excel för strukturering och visualisering av information
Juridisk och kommersiell erfarenhet.
Trivs i en tekniskt avancerad och processdriven miljö.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: Kunskap eller erfarenhet av Lean, Six Sigma eller 5S.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med Konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
9639525