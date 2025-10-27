Strategisk Inköpare - Capex
2025-10-27
Incopia söker en strategisk inköpare med fokus på CAPEX, indirekt material och tjänster för ett konsultuppdrag hos vår kund i nordöstra Skåne!
Vi söker dig som vill ta en central roll hos en av våra kunder inom strategiskt inköp hos ett ledande industriföretag i Nordöstra Skåne. I denna roll får du ett helhetsansvar för inköpsprocessen inom CAPEX, indirekt material och tjänster - med möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och skapa långsiktigt värde.
Incopia är ett konsult- och rekryteringsbolag med specialistkompetens inom supply chain och inköp. Vi tillhandahåller lösningar av konsulttjänster för att möta de behov och utmaningar som våra kunder står inför. Som medarbetare på Incopia blir man en viktig del av vårt omfattande nätverk av personer och företag inom supply chain och inköp, och ges goda möjligheter att utvecklas i sin roll och se nya branscher. För oss på Incopia är gemenskap och värme grundläggande värderingar som genomsyrar vår företagskultur.
Om rollenSom Strategisk Inköpare av CAPEX ansvarar du för hela inköpsprocessen - från behovsanalys och kravställning till avtal, förhandling och uppföljning. Du säkerställer att material och tjänster levereras i tid och med rätt kvalitet, samt att leverantörerna uppfyller ställda krav, bland annat inom hållbarhet. I rollen arbetar med att upprätta avtal, driva upphandlingar och utveckla leverantörsrelationer inom indirekt material och tjänster. Du kommer att ha ett brett samarbete internt med flera av organisationens funktioner, liksom med internationella inköpskollegor. Du ansvarar för leverantörer främst baserade i Sverige och övriga Europa och driver ett nära och affärsmässigt samarbete med dessa.
Arbetsuppgifter Driva och ansvara för hela inköpsprocessen av CAPEX, indirekt material och tjänster.
Säkerställa leveransprecision, kvalitet och hållbarhetskrav.
Upprätta och förhandla avtal med nya och befintliga leverantörer.
Arbeta med uppföljning, kostnadskontroll och ständiga förbättringar inom inköpsprocessen.
Samarbeta nära interna funktioner och internationella inköpsteam.
Vem vi söker
Som person är du självgående i ditt inköpsarbete och du har en god förståelse för inköpsprocessens samtliga steg. Du har ett engagemang och driv som gör att du gärna vidareutvecklar och bidrar till förbättringsarbete inom dina ansvarsområden. Vidare ser vi att du är en person som har lätt för att uttrycka dig och du har inga svårigheter med att vara tydlig och bestämd när så behövs.
Kvalifikationer och erfarenheter Akademisk utbildning, gärna inom inköp, logistik, ekonomi eller liknande.
Några års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, gärna på senior nivå.
God vana av att arbeta i affärssystem och Office-paketet - erfarenhet av SAP är meriterande.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då koncernspråket är engelska.
Vi erbjuder
På Incopia har vi många års specialistkompetens inom supply chain och inköp och ett brett och levande nätverk. Vår breda erfarenhet och kunskap gör att vi kan navigera genom olika branscher och våra kunder återfinns överallt. Med konsult och rekryteringslösningar hjälper vi företag att effektivisera sina processer, minska kostnader och samtidigt öka värdet i hela leveranskedjan. Du blir del av en företagskultur som bygger på kompetensutbyte, delaktighet och stark gemenskap. Är du redo för nya utmaningar inom Capex-inköp och vill bli en del av Incopias växande team? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.
Vid frågor om rollen eller rekryteringsprocessen, kontakta: Nathalie Cullenham Corbeus Talent Acquisition Specialist nathalie.cullenhamcorbeus@incopia.se
