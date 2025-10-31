Strategisk driftsledare
Vill du vara med och forma framtidens lantbruk? På Framtidsgården Viken i Falköping driver vi en hållbar och produktiv mjölkproduktion samt genomför kvalitativa foderförsök. Gården är en av Lantmännens framtidsgårdar och en viktig del i vår satsning på att utveckla framtidens hållbara och lönsamma lantbruk.
Nu söker vi en strategisk driftledare som vill vara med och forma morgondagens lantbruk - i praktiken.
Det här kommer du att göra
Som Strategisk Driftsledare driver du Vikens fortsatta utvecklingsresa genom att kombinera operativt och strategiskt arbete. Du samarbetar nära förmannen, som ansvarar för den dagliga mjölkproduktionen, och tillsammans säkerställer ni att gården fungerar som en helhet och når uppsatta mål. Du har även ett nära samarbete med utvecklings- och marknadsavdelningen på Lantmännens foderenhet i Malmö.
Du är delaktig i att ta fram strategier, mål, investeringsplaner och visioner för gården och ansvarar för att följa upp dessa. Du initierar och följer upp förbättringsprojekt. Rollen omfattar även administration, uppföljning och rapportering av verksamheten, liksom samordning av grovfoderproduktion, underhåll av byggnader, teknik och utrustning. Du är även delaktig i försöksverksamheten och håller ibland i gårdsbesök och informationsträffar.
Tjänsten är placerad på Framtidsgården Viken i Falköping - en central del i Lantmännens satsning på framtidens hållbara och lönsamma lantbruk, där effektiv mjölkproduktion kombineras med ambitiösa foderförsök i samarbete med forskning och näringsliv.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Relevant lantbruksutbildning eller motsvarande erfarenhet inom lantbruk.
- Stort intresse och engagemang för mjölkproduktion, djurvälfärd, hållbarhet och framtidens lantbruk.
- Erfarenhet och kunskap kring mjölkproduktion.
- Intresse för förbättringsarbete och förmåga att identifiera möjligheter.
- Goda ledaregenskaper och ett strukturerat arbetssätt.
- Förmåga att bygga relationer och samarbeta med olika aktörer.
- Grundläggande teknisk förståelse för gårdsutrustning inom mjölkproduktion.
Du är:
- Nyfiken och följer utvecklingen inom branschen.
- Driven och har ett strukturerat arbetssätt.
- Trivs med att arbeta med både strategiska beslut och praktisk problemlösning.
- Bekväm med att tala inför publik och kan uttrycka dig på både svenska och engelska.
- En som trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med praktiskt ledarskap.
Du delar våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en central roll på en framtidsgård i framkant, där kvalitet och hållbarhet är stora fokusområden. Du får möjlighet att arbeta nära forskning inom foder och mjölkproduktion och vara med och forma framtidens lantbruk - på riktigt. Här finns frihet att påverka och utveckla både verksamhet och dig själv, samt goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär.
Du rapporterar till Pernilla Knutsson, Chef för Affärsutveckling & Risk på foderenheten i Malmö.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 30/11. Urval sker löpande. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar viinte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten.
I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen. Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Chef för Affärsutveckling & Risk, Pernilla Knutsson på 0703-67 69 76.
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
