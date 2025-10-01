Strategic Demand Manager
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla
2025-10-01
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du bli en nyckelspelare i arbetet med att skapa framtidens produktion? Vi söker dig som vill arbeta i en roll där analys och planering möter nära samarbete med både affärsenheter och produktionen. Här blir du länken som förvandlar prognoser och data till konkreta planer, identifierar flaskhalsar och säkerställer att vi kan möta omvärldens krav på kortare leveranstider.
I rollen kommer du bland annat att:
* Hämta in och analysera prognoser på produkter och volymer från affärsenheter och omvandla dessa till scenarier för beläggning och kapacitet.
* Bygga långsiktiga behovsanalyser och identifiera flaskhalsar för att säkerställa en robust produktionsplan.
* Hantera produktionsuppdrag i våra system och kvalitetssäkra data i tidiga steg, i nära dialog med BI-teamet och andra funktioner.
* Kommunicera status och leveransplaner till projekt samt driva förbättringar i arbetssätt, processer och gränssnitt.
* Vara en aktiv part i planeringsmöten, utbilda interna samarbetspartners och bidra med mentorskap till kollegor.
Det här är en roll för dig som gillar att sitta nära verksamheten, analysera data och omsätta den till tydliga planer. Du får en central position med många kontaktytor, där du både bygger kvalitet i våra prognoser och bidrar till en effektivare produktion.Publiceringsdatum2025-10-01Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är en kommunikativ person som gillar att bygga relationer och samarbeta med olika delar av organisationen. Du är ansvarsfull, engagerad och drivande i ditt agerande, samtidigt som du har förmågan att leda dig själv och ta initiativ när det behövs. Rollen kräver att du är uppsökande och vågar kravställa för att få den information och det underlag du behöver, men också att du kan skapa förtroende och nätverk omkring dig. Balansen mellan självständigt analysarbete och ett socialt, utåtriktat arbetssätt är något du hanterar med lätthet.
Vi söker dig som har en för rollen relevant eftergymnasial utbildning som ingenjör eller inom logistik. Du har flerårig arbetslivserfarenhet från roller i eller nära produktionsmiljöer och har därigenom byggt förståelse för både operativa utmaningar och behovet av strategisk höjd i planeringen. Du är van vid att arbeta i Officepaketet och har god erfarenhet av ERP-system, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i våra processer och arbetssätt. Vi ser även att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9535417