Strateg ledarskap, HR-staben, Umeå
Region Västerbotten, HR stab Västerbotten / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-08-05
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi arbetar långsiktigt för att stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare samt skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare. Som en del i det arbetet utvecklar vi HR-staben med en ny funktion bestående av strategroller med inriktning mot arbetsmiljö, ledarskap, kompetensförsörjning, lärande samt analys och data.
Vi söker dig som är skicklig på att skapa relationer och bygga förtroende. Du är nyfiken, reflekterande och tycker om att lyssna för att förstå olika perspektiv. Genom ditt sätt att samarbeta bidrar du till en kultur där människor vågar tänka nytt, lära och utvecklas tillsammans. Du vill bidra till ett attraktivt och hållbart Region Västerbotten och vill vara med och bygga upp ett team av strateger inom HR där arbetssätt, samarbete och prioriteringar formas tillsammans. Här får du möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt för att bidra till en hållbar och långsiktigt stark välfärd i Västerbotten.
Du blir en del av ett strategteam med ett gemensamt uppdrag och ett nära samarbete med många kunniga kollegor inom HR. Som en del av en stor HR-organisation tar vi tillvara den samlade kompetensen, delar kunskap och hjälper varandra att lyckas. Vi värnar om en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och mår bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som strateg hos oss stärker du verksamhetens utveckling och resultat genom att chefer får rätt förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag.
Som strateg inom ledarskap bidrar du till att skapa goda förutsättningar för chefer att leda verksamhet, människor och förändring i en komplex organisation. I rollen ansvarar du för att utveckla Region Västerbottens arbete med ledarskap och chefskap samt bidra till att stärka regionens ledarskapskultur. Du utformar, samordnar och följer upp insatser för chefs- och ledarutveckling enligt Region Västerbottens ledarfilosofi med målet att skapa goda förutsättningar för chefer att lyckas i sina uppdrag.
Genom omvärldsbevakning följer du forskning, trender och nya arbetssätt inom ledarskap, organisationsutveckling och förändringsledning. Du tar fram analyser, beslutsunderlag och utvecklingsförslag som stödjer strategiska beslut och verksamhetsutveckling. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheter och andra nyckelfunktioner, där du bidrar till att omsätta övergripande mål, strategier och idéer till konkret och hållbar utveckling i organisationen.
Du utgår från Umeå, i Regionens hus, som är nära både Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Här får du en vardag i en stor och komplex organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.Kvalifikationer
Du har relevant akademisk utbildning. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom ledarskapsutveckling, organisationsutveckling eller HR. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete i större eller komplexa organisationer, där du har bidragit till att skapa hållbara lösningar och långsiktig verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen har du en god förmåga att analysera behov, identifiera utvecklingsmöjligheter samtomsätta analyser, idéer och strategier till konkreta insatser och resultat. Vidare har du en god förståelse för ledarskapets betydelse för verksamhetens utveckling och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med ett verksamhetsnära arbetssätt.
Som person har du förmåga att skapa engagemang, bygga förtroendefulla relationer och driva utvecklingsprocesser från idé till genomförande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, HR stab Västerbotten Kontakt
Akademikerförbundet SSR Umeå
Cecilia Hansson cecilia.hansson@regionvasterbotten.se +46907853777 Jobbnummer
10023502