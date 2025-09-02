Strateg inom civil beredskap
Stockholms kommun / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Välkommen till oss
Säkerhetsavdelningen inom stadsledningskontoret ansvarar för central ledning, samordning och utveckling av hela stadens säkerhets- och beredskapsarbete.
Frågornas betydelse har de senaste åren ökat och uppdragen har blivit fler. Som en följd av det växer avdelningen och har organiserats i tre enheter.
Den nyskapade beredskapsenheten ansvarar för att leda och samordna stadens arbete med civil beredskap, vilket innebär att utarbeta övergripande planering för Stockholms stads hantering av olika typer av kriser och samhällsstörningar - däribland höjd beredskap och krig.
Din roll
Beredskapsenheten arbetar med komplexa och utmanande frågor i en stor och föränderlig organisation. Omvärldsläget och ny lagstiftning gör uppdraget utvecklingsinriktat. Till enheten söker vi en strateg med fokus på övergripande kris- och krigsledningsplanering, inklusive samordning av stadens sektorsorganisation för civil beredskap. Det här är en utåtriktad nyckelroll i stadens arbete med att stärka beredskapsförmågan som ingår i ett kompetent och engagerat team.
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak:
samordna den övergripande planeringen inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap, inklusive stadens beredskapsråd och styrgrupp för civil beredskap
utarbeta, utveckla och förvalta planer och processer för sektorsorganisationen samt kris- och krigsledning
hålla utbildningar om kris- och krigsledning samt stabsarbete
utarbeta skriftliga kunskaps- och beslutsunderlag.
Arbetsuppgifterna utformas till stor del i nära samarbete mellan kollegorna inom enheten, där gemensam medverkan i varandras processer är en naturlig del. Därför kan även andra arbetsuppgifter än de primära förekomma.
I tjänsten kan det komma att ingå att tillsammans med övriga medarbetare på ett rullande schema vara stadsledningskontorets tjänsteman i beredskap (TiB).
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning för tjänsten
flerårig erfarenhet av att ha arbetat med beredskapsfrågor i offentlig förvaltning
mycket goda kunskaper om de författningar som reglerar den svenska krisberedskapen och totalförsvaret, med fokus på civilt försvar
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
kunskaper om kommunal verksamhet.
För att lyckas med uppdraget behöver du ha ett starkt eget driv och förmåga att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du är analytisk, trivs med komplexa frågeställningar och har lätt för att urskilja det väsentliga. Du arbetar strukturerat och noggrant, med god förmåga att prioritera. Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor - såväl inom staden som med externa aktörer - har du en välutvecklad förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samverka på ett smidigt och professionellt sätt. Du är en skicklig stilist som har vana och är bekväm med att tala och presentera i såväl mindre som i större sammanhang.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och motivation för uppdraget.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-02Anställningsvillkor
Eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass är det en förutsättning att du är svensk medborgare. Vi genomför säkerhetsprövning inför tecknande av anställningsavtal.Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Bo-Bertil Larson, rekryteringskonsult 08-50811717 Jobbnummer
9488361