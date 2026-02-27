Strateg - Regional utveckling
2026-02-27
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar.
Samordning och finansiering
Avdelningen för regional utveckling ansvarar för Gotlands strategiska planering, ledning, styrning och uppföljning.
Vi arbetar att med socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Avdelningen är placerad på regionstyrelseförvaltningen och består av fem enheter. Enheten för samordning och finansiering driver arbetet med att ta fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin, handläggning av utvecklingsprojekt, hållbarhets programmet och partnerskapet med Uppsala universitet. Tjänsten förväntas arbeta brett inom hela avdelningen.
Som medarbetare i Region Gotland är du viktig för att bidra till att regionen utvecklas i den riktning politikerna beslutat. Det är viktigt att ha en helhetssyn och förstå hur regionens olika verksamheter hänger ihop och samverkar. Regionens gemensamma värderingar förtroende, omtanke och delaktighet vägleder i arbetet och genomsyrar de tjänster våra medarbetare levererar till brukare och kunder.
Nu söker vi en strateg som vill vara med och förändra, förbättra och utveckla platsen Gotland!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som strateg kommer du arbeta med att analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov i relation till beslutade mål. I arbetet ingår att driva och implementera strategiska utvecklingsinsatser men också att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet och därmed skapa ett lärande och vidareutveckling inom ansvarsområdet.
I tjänsten ingår även beredning av beslutsärenden utifrån ett nationellt eller regionalt/kommunalt regelverk och handläggning av motioner, medborgarförslag och dylikt, samt bistå med underlag till förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
Som sakkunnig föredrar du dina ärenden för regionstyrelsen och sprider kunskap inom ditt ansvarsområde. I uppdraget förutsätts du navigera mellan och samverka över gränser med kollegor, enheter, avdelningar, förvaltningar, samt externa aktörer på lokal, regional, nationell och i viss mån internationell nivå.
En av dina arbetsuppgifter kommer vara att leda ett projekt som syftar till att öka kunskapen om de speciella utmaningar som en ö-region står inför. Uppdraget innebär övergripande att säkerställa samordningen av insatser som redan pågår, för att undvika dubbelarbete och öka effektiviteten. Inventera ytterligare behov av information och ta fram strategiska underlag som behövs för att föra projektet mot projektmålen. Inom ramen för projektet ska även kunskap om ö-läget, anpassad till olika målgrupper regionalt, nationellt och på EU-nivån spridas. Projektet ska även bidra till relevanta utredningar och kommer ha tillgång till Region Gotlands medlemskap i nätverk och internationella samarbeten både för att inhämta och sprida kunskap.
Vem är du?
Du har en relevant akademisk examen och erfarenhet av att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor inom samhällsutveckling. En förutsättning för att lyckas i uppdraget är att du har god kännedom om Gotland och förståelse för hur territoriella förhållanden skapar unika utmaningar. Det är meriterande att ha arbetat på strategisk och/eller ledande nivå i en politiskt styrd organisation på kommunal eller regional nivå. Vi ser gärna att du har genomgått en formell projektledarutbildning.
Du som person behöver vara analytisk, strategisk och organiserad. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla en god struktur i en föränderlig miljö och kan jobba självständigt. Samtidigt är relationsbyggande och en god samverkanskompetens avgörande för att nå framgång i uppdraget och vi är på jakt efter en person som på ett tryggt sätt kan kommunicera över breda kontaktytor. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
