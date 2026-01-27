Stråklärare (Vik 40 %)
Motala kommun, Enhet Kulturskolan / Pedagogjobb / Motala Visa alla pedagogjobb i Motala
2026-01-27
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Kulturskolan i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
I Motala kommun ska kulturen vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell mångfald. Många olika aktörer svarar för det samlade kulturutbudet i Motala kommun. Här blandas kommersiella, allmänt finansierade och ideella krafter. Kulturföreningar och arrangörer stöds med bidrag och rådgivning.
Kulturskolans verksamhet omfattar undervisning i estetiska ämnen. Vi finns i egna lokaler i Folkets Hus och på Kulturakademin, båda centralt belägna i Motala, samt ute på många av kommunens skolor. Kulturskolan erbjuder en genrebred utbildning i musik, dans och teater. Här finns ett kreativt kollegium som arbetar ensembleinriktat och över ämnesgränserna. Kulturskolan bedriver också en omfattande utåtriktad verksamhet och våra elever medverkar ofta vid evenemang och arrangemang av olika slag.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Undervisning på stråkinstrument, främst fiol/viola. Tjänsten innefattar undervisning både individuellt och i grupper, allt från nybörjare till de äldsta eleverna i vår Kammarorkester. Undervisning i El Sistema-grupper ingår. Arbetstiderna är varierande och kvälls-/helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi vill att du har utbildning på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Vi söker dig som;
* Organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut. Intervjuer genomförs löpande under rekryteringstiden.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302092". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Kontakt
Kulturskolechef
Anneli Stolt anneli.stolt@motala.se 0141-22 51 71 Jobbnummer
9705984