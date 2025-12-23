Stöttande och ansvarsfull personlig assistent sökes
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vännäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vännäs
2025-12-23
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Vännäs
, Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Om tjänsten:
Är du en varm, engagerad och lekfull person som vill skapa en trygg och glädjefylld vardag för någon som verkligen behöver det? Då är det dig vi söker! Vi söker en personlig assistent som vill arbeta deltid hos en glad och social 10-årig flicka med ett omfattande vårdbehov som bor med sin familj i Vännäsby. Hon älskar att umgås med nära och kära, lyssna på och spela musik, vara utomhus och njuta av mysiga filmkvällar i soffan.
Som assistent blir du en ovärderlig del av hennes liv och bidrar till att skapa en fungerande och meningsfull vardag. Du kommer att arbeta i en trygg och familjär miljö där ditt engagemang och din närvaro gör stor skillnad. Det är viktigt att du gillar att arbeta med barn och trivs i en miljö där stöd och omtanke står i fokus.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Stöd vid personlig hygien och omvårdnad.
Hjälp vid matsituationer, inklusive sondmatning och inhalationer.
Assistera vid av- och påklädning.
Delta och stötta vid fysiska aktiviteter och träning.
Hjälpa till vid förflyttningar med hjälpmedel som golvlift och ståskal.
Stödja och aktivt assistera i kommunikationen, till exempel genom att hjälpa till att tolka mimik, kroppsspråk och andra icke-verbala uttryck.
Följa med på sociala aktiviteter, såsom badhusbesök.
Stödja vid lek och samspel med syskon.
Vem är du?
Du är en lekfull, positiv och flexibel person som har lätt för att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller utbildning inom området är meriterande.
Vi ser gärna att du har:
God fysisk styrka och uthållighet.
B-körkort och är bekväm med att köra uppdragsgivarens bil.
Grundläggande kunskaper i svenska, tal och skrift.
Kunskap om alternativ kommunikation så som bildstöd.
Simkunnighet.
Rökfri livsstil.
Eftersom flickan är minderårig krävs ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning. För att göra processen smidigare rekommenderar vi att du beställer det när du skickar in din ansökan Beställ ett här!
Omfattning och Arbetsupplägg:
Tillträde: Omgående.
Sysselsättningsgrad: 50-70%.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Eftermiddag, kväll, samt dagtid under helg.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & Anställningsvillkor
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt avtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6880614-1765091". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
Gudmundvägen 2 (visa karta
)
182 68 DJURSHOLM Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9662266