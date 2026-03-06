Storstädningsspecialist - Hemfrid Stockholm
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs, flyttservice och andra tjänster som förenklar vardagen.
Nu söker vi en Storstädningsspecialist till vårt team i Stockholm och andra delar av Sverige.
Besök gärna www.hemfrid.se/karriar
för att se alla orter där vi rekryterar.
OM ROLLEN
Som Storstädningsspecialist arbetar du främst med storstädningar och flyttstädningar hos våra kunder. Du är en del av vårt One Team, där ni arbetar tillsammans och stöttar varandra för att leverera högsta kvalitet.
Detta är en roll för dig som gillar tempo, variation och att se tydliga resultat av ditt arbete.
VI SÖKER DIG SOM
Trivs med att arbeta i team
Har tidigare erfarenhet inom städning (gärna stor- eller flyttstädning)
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Är engagerad och vill utvecklas inom yrket
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider
Meriterande:
B-körkort (svenskt eller EU)
Tillgång till egen bil
Tidigare erfarenhet som hemstädare, hushållerska eller motsvarande
VI ERBJUDER
Timanställning eller anställning på 50-75 %, beroende på vad som passar dig
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom stor- och flyttstädning med fokus på kvalitet och utveckling
Ett engagerat team med kollegor från hela världen
Vill du bli en del av Hemfrid? Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We assist our customers with cleaning, window cleaning, moving services and more.
We are now looking for a Deep Cleaning Specialist in Stockholm and other parts of Sweden.
Visit www.hemfrid.se/karriar
to see all locations where we are hiring.
ABOUT THE ROLE
As a Deep Cleaning Specialist, you will mainly perform deep cleaning and end-of-tenancy cleaning assignments. You will work as part of our One Team, delivering high-quality results together with your colleagues.
This role suits someone who enjoys a fast-paced environment, variety in tasks, and seeing clear results from their work.
WE ARE LOOKING FOR SOMEONE WHO
Enjoys working in a team
Has previous experience in cleaning (preferably deep or moving cleaning)
Is detail-oriented and responsible
Is motivated to grow within the profession
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Meritorious:
Swedish or EU driving license (B)
Access to own car
Previous experience as a home cleaner or housekeeper
WE OFFER
Hourly employment or 50-75% position, depending on your preference
Collective agreement and secure employment terms
Liability insurance, health insurance and pension plan
Wellness allowance
Free mobile subscription
Professional training in deep cleaning
A supportive team with colleagues from all over the world
Do you want to join Hemfrid? We look forward to your application!
If you have any questions regarding the position or the recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
