Storstädningsspecialist - Hemfrid Stockholm

Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs, flyttservice och andra tjänster som förenklar vardagen.
Nu söker vi en Storstädningsspecialist till vårt team i Stockholm och andra delar av Sverige.
Besök gärna www.hemfrid.se/karriar för att se alla orter där vi rekryterar.
OM ROLLEN
Som Storstädningsspecialist arbetar du främst med storstädningar och flyttstädningar hos våra kunder. Du är en del av vårt One Team, där ni arbetar tillsammans och stöttar varandra för att leverera högsta kvalitet.
Detta är en roll för dig som gillar tempo, variation och att se tydliga resultat av ditt arbete.
VI SÖKER DIG SOM

Trivs med att arbeta i team

Har tidigare erfarenhet inom städning (gärna stor- eller flyttstädning)

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Är engagerad och vill utvecklas inom yrket

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider

Meriterande:

B-körkort (svenskt eller EU)

Tillgång till egen bil

Tidigare erfarenhet som hemstädare, hushållerska eller motsvarande

VI ERBJUDER

Timanställning eller anställning på 50-75 %, beroende på vad som passar dig

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Gratis mobilabonnemang

Utbildning inom stor- och flyttstädning med fokus på kvalitet och utveckling

Ett engagerat team med kollegor från hela världen

Vill du bli en del av Hemfrid? Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se.
Hemfrid is Sweden's leading provider of home services. We assist our customers with cleaning, window cleaning, moving services and more.
We are now looking for a Deep Cleaning Specialist in Stockholm and other parts of Sweden.
Visit www.hemfrid.se/karriar to see all locations where we are hiring.
ABOUT THE ROLE
As a Deep Cleaning Specialist, you will mainly perform deep cleaning and end-of-tenancy cleaning assignments. You will work as part of our One Team, delivering high-quality results together with your colleagues.
This role suits someone who enjoys a fast-paced environment, variety in tasks, and seeing clear results from their work.
WE ARE LOOKING FOR SOMEONE WHO

Enjoys working in a team

Has previous experience in cleaning (preferably deep or moving cleaning)

Is detail-oriented and responsible

Is motivated to grow within the profession

Speaks Swedish or English

Can work flexible hours

Meritorious:

Swedish or EU driving license (B)

Access to own car

Previous experience as a home cleaner or housekeeper

WE OFFER

Hourly employment or 50-75% position, depending on your preference

Collective agreement and secure employment terms

Liability insurance, health insurance and pension plan

Wellness allowance

Free mobile subscription

Professional training in deep cleaning

A supportive team with colleagues from all over the world

Do you want to join Hemfrid? We look forward to your application!
If you have any questions regarding the position or the recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
