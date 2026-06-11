Bussförare till Åre!
Connect Bus Sverige AB / Fordonsförarjobb / Åre Visa alla fordonsförarjobb i Åre
2026-06-11
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Älskar du natur och skidåkning - och att köra buss?
Att vara bussförare är ett viktigt serviceyrke. Det är en samhällsbärande roll att skjutsa skolelever och medborgare till skola, arbete, vänner, friluftsaktiviteter och anställningintervjuer. Ditt uppdrag är att varje dag skapa en trygg, säker och smidig reseupplevelse i Åredalen för såväl skidturister som fastboende.
Att jobba som Bussförare i Åre (året runt eller säsong) är en unikt uppdrag! Här består halva arbetsgruppen av säsongsanställd personal och hälften som arbetar året runt. Omgivningarna är dånande vackra, och väderförutsättningarna stundtals mycket utmanande. Det är ingen lyx att arbeta som Bussförare i Åre, men en unik upplevelse du kommer minnas, och som gör att många kommer tillbaka år från år.
Du får möjlighet att leva och arbeta på en plats du älskar, med stora möjligheter till god gemenskap med kollegor, där flera även bor på något av våra boenden i Duved.
Vi värderar mycket högt din personlighet, integritet och förmåga att samarbeta med kollegor och trafikedning samt din serviceanda och ditt bemötande av resenärer.
Under vintersäsong utgör vi en viktig del av Skistars erbjudande till sina kunder. Du kommer bland annat köra skidbussarna i Åre. Connect bus arbetar på uppdrag av Länstrafiken I Jämtland och ansvarar även för linjetrafiken i Åre kommun.
Vi erbjuder enklare säsongsboende I Duved till säsongsanställda, men även initialt enkelt boende för dig som vill börja leva och arbeta i Duved, men i lugn och ro vill kunna söka eget boende när väl på plats. Vi har depåer i Duved, Järpen och Hallen.
Sök jobb som Bussförare i Åre!
Kvalifikationer och färdigheter
Du har goda kunskaper i Svenska i både tal och skrift
Du har körkort med D – Behörighet
Du har YKB för buss
Du har digitalt färdskrivarkort
Anställningens omfattning
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Omfattning: Enligt överenskommelse
Ansökningsperiod
Skicka in din ansökan senast 31 augusti, vi kommer att behandla inkomna ansökningar efter hand, så du behöver inte vänta till sista ansökningsdag.
Ansökan via mail/kontaktperson
Din ansökan skickas till chaufforsjobb.jamtland@connectbus.se
Bifoga CV och Personligt Brev.
Om oss
Connect Bus är ett av Nordens ledande företag för persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken! Vi erbjuder ett brett utbud av transportlösningar, inklusive linjebussar, flexlinjebussar och fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik.
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 64 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.
På Connect Bus är det viktigt att varje anställd delar vår vision och våra värderingar. Med visionen att leda omställningen till hållbart resande genom innovation och engagerade medarbetare, strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig delaktig och engagerad i att uppnå våra gemensamma mål.
Vår värdegrund:
Ansvarstagande: Vi tar hand om människor och miljö genom säkra och hållbara prioriteringar
Engagerade: Vi utför vårt arbete med stolthet och löser dagens och morgondagens utmaningar
Inkluderande: Vi har plats för alla och skapar tillsammans de bästa upplevelserna och resultaten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: chaufforsjobb.jamtland@connectbus.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Connect Bus Sverige AB
(org.nr 556493-1177), https://www.connectbus.se
Karolinervägen 28 (visa karta
)
837 71 DUVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jennie Johansson jennie.johansson@connectbus.se Jobbnummer
9960491